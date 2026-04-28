IZ*ONE出身キム・ミンジュ、美脚際立つ撮影中ショット公開「完璧な美」「脚長すぎて二度見」と反響
【モデルプレス＝2026/04/28】IZ*ONE（アイズワン）出身のキム・ミンジュ（KIM MINJU）が4月27日、自身のInstagramを公開。撮影中のショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】元IZ*ONE25歳美女「脚長すぎて二度見」座っててもわかる圧巻脚線美
ミンジュは蝶やバラの絵文字を添え、撮影のオフショットを投稿。緩くウェーブのかかった腰までの長い髪をセンターで分けたヘアスタイルで、薄いブルーのワンピースに透け感のあるタイツを合わせた姿を披露した。赤い背景セットの中で脚を投げ出して座っており、スラリと長い脚が際立つショットとなっている。
この投稿にファンからは「ウェーブヘアも素敵」「人間離れした可愛さ」「お姫様みたい」「完璧な美」「脚長すぎて二度見」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元IZ*ONE25歳美女「脚長すぎて二度見」座っててもわかる圧巻脚線美
◆キム・ミンジュ、美脚際立つミニスカート公開
ミンジュは蝶やバラの絵文字を添え、撮影のオフショットを投稿。緩くウェーブのかかった腰までの長い髪をセンターで分けたヘアスタイルで、薄いブルーのワンピースに透け感のあるタイツを合わせた姿を披露した。赤い背景セットの中で脚を投げ出して座っており、スラリと長い脚が際立つショットとなっている。
◆キム・ミンジュの投稿に反響
この投稿にファンからは「ウェーブヘアも素敵」「人間離れした可愛さ」「お姫様みたい」「完璧な美」「脚長すぎて二度見」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】