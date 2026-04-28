栃木県足利市の「あしかがフラワーパーク」から、春の訪れを象徴する最高の便りが届きました。公式X（@ashikaga_flower）が2026年4月18日に投稿した、樹齢160年を超える「大藤」の動画に注目が集まっています。



【動画】「ここに住みたい」風に揺れる荘厳な藤のカーテン

1.2万人が心奪われた「光のカーテン」

園内でも特に大きな注目を集めているのが、頭上から降り注ぐように広がる「むらさき藤のスクリーン」です。風に優しく揺れる紫色の花房が、まるで光のカーテンのように視界を染め上げる光景は、まさに自然が作り出した芸術。この圧倒的なビジュアルはSNS上でも瞬く間に話題となり、公開からほどなくして1.2万件もの「いいね！」が寄せられるなど、多くの人々の心を捉えています。



大藤、八重の大藤、白藤が満開

今年は気温の高い日が続いており、あしかがフラワーパークでは例年に比べて1週間以上も早い開花を迎えました。



その結果、4月27日時点で、大藤、八重の大藤、白藤が満開を迎えています。異なる色彩が重なり合い、グラデーションのように園内を彩る姿は、まさに圧巻の一言です。



この投稿には、「これは見事……」 「あぁここに住みたい！！」 「めっちゃ綺麗」 「美しいというか壮大すぎて、この世のものとは……」など、感嘆の声が多く寄せられました。



▽出典

・あしかがフラワーパーク 公式X／ふじのはな物語 大藤まつり2026