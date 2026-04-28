4月21日から、全国のセブン‐イレブンでユーチューバーのHIKAKINがプロデュースする麦茶『ONICHA』の販売が開始された。

「麦茶は私たちにも非常になじみのある飲みものですが、ジュースなどのほかの飲料と比べると、少し地味なイメージが湧いてきます。今回発売された『ONICHA』は、少し味気なく思われてしまいがちな麦茶を変えるための工夫が詰め込まれた商品になっているようです。

根幹である“味”の部分では、余計なものをいっさい使わない、六条大麦と二条大麦のみにこだわった自然なうまみと味わいを追求。また、ユーチューバーであるHIKAKINさんならではの企画力と特性を存分に生かし、SNSでの動画発信などもおこなっています。食と体験をうまく融合させた取り組みが印象的ですね」（グルメライター）

情報解禁時からSNSでも大きな注目を集めており、《飲み物とは意外なチョイス》《普段から飲んでる麦茶を特別にしてくれて嬉しい》など、消費者の期待や関心を表すコメントが多く寄せられていた。

中には、HIKAKINプロデュース商品の第1弾であるカップ麺『みそきん』につづき、『ONICHA』もセブン‐イレブンでの限定販売であることに注目する声も。

なぜこのような販売方法になったのか、セブン‐イレブンに話を聞くと、以下のとおり回答があった。

「今回の『ONICHA』は、HIKAKINさんご自身がお子さまの誕生をきっかけに健康意識が高まり、“親として、安心して飲ませることのできる飲みものを”という思いから、幅広い世代にお楽しみいただける“カフェインゼロの麦茶”を選ばれたことを出発点に企画した商品です。

前回の『みそきん』での反響・販売実績を踏まえ、それに続く取り組みとして限定販売に至りました。また、“セブン‐イレブン限定”としている理由について、HIKAKINさん側の意図につきましては、当社としてお答えする立場にはございませんが、『みそきん』での販売事例を踏まえた継続した取り組みであるのではないでしょうか。

加えて、限定販売とすることで商品価格の乱れを抑えやすくなり、『ONICHA』のブランドイメージを維持できることや、セブン‐イレブンの店舗網などを評価いただいていると考えています」

既存の麦茶商品もともに陳列されるなかで、企業として『ONICHA』をどのように販売していく方針なのだろうか。

「商品面では、印象的なロゴとキャラクター『おにっぴ』をあしらったシンプルでかわいらしい3種のデザインに加え、ラベルをはがすと4種類（大吉/中吉/小吉/シークレット1種）の『鬼みくじ』が現れる仕掛けで、“手に取りたくなる楽しさ”が打ち出されています。

本商品は、普段から麦茶を飲まれる方を含め、幅広い世代のみなさまにおいしく飲んでいただけると考えています。販売する店舗では、より多くのお客様にご購入いただくため、一度の販売数量を限定してお客様にご案内するなど、各店舗での対応を実施しています」

《日本の麦茶、変えるぞ!》と、強い決意をあらわにしているHIKAKIN。麦茶を主役級の飲みものにするべく、鬼退治へ向かう桃太郎一行のように力強く歩を進める!