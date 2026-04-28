お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）が27日深夜に放送された日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。好感度について語った。

この日は「芸人と好感度の代償SP」と題して、好感度の高い芸人として認知されるやす子、「ぺこぱ」松陰寺太勇、「コットン」きょんがゲスト出演。世間からの期待を感じるジレンマについてトークした。

きょんは「僕らってスタートが良い人だから、これ以上上がることなくて、なんか1個事件があったら下がる一方」といい、「でも大悟さん、ずるくないですか？大悟さんってギャンブル、たばこ、女性遊び、この3つでこの世に出てきたじゃないですか。我々と大悟さんの違いって、何か1個事件があったとしたら1個でアウト」と説明。「大悟さん何回かあったけどまだ生きてますもんね」とやす子からも指摘された。

松陰寺から「3（回目）あっても驚かない」と言われると「ワシも3回目あっても休む気一つもない」とぶっちゃけた大悟。「ホンマに辞めろと思う、俳優とかいろんなヤツがああいう系（トラブル）起こしたときに自粛すんの」として「お前らが自粛するから、ワシがしたとき自粛せんとアカン雰囲気なるやろ」と“本音”を明かした。