千鳥・大悟が何度も見返しているドラマを明かし「俺すら知らなかった」とノブが驚く場面があった。【映像】大悟が何度も見返しているドラマ『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには増田紗織アナが出演。27時間テレビのメインMCを務め、今年はついに是枝