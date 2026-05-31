お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）が28日に放送された日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（後7・54）にゲスト出演。大先輩のロケに遅刻した出来事を振り返った。今回は「おっさんに学ぼう!ゴチ」と題して放送され、スペイン料理店を舞台に行われた。進行を務める羽鳥慎一アナウンサーが「失敗から得た教訓とは?」として、大悟の失敗談を紹介した。その中で「大先輩のロケに遅刻…」とフリップを出した。続けて「大先輩