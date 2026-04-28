レインボー、実は“崩壊寸前”だったコンビ仲 苦しい下積み時代…ジャンボは池田への不満が爆発「なんなんこいつ？」
お笑いコンビ・レインボー（ジャンボたかお、池田直人）が27日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『耳の穴かっぽじって聞け！』に出演。不遇の時代を振り返った。
【写真】高校時代イケメンすぎ！レインボー・ジャンボたかお
レインボーは2016年にコンビ結成。男女のあるあるネタなどが話題を呼び、“コント芸日本一”を決めるTBS系『求人ボックス presentsキングオブコント2025』では3位の成績を収めた。今では実力派コント師として人気を集めるが、苦しい下積み時代も経験していた。
ジャンボは当時を「お客さんにもウケない、作家票も低いし、クソみたいな感じでした」と振り返り、池田のことも本当に嫌いだったと告白した。ジャンボは池田について、先輩に失礼な態度をとることもあったといい「震えるくらい嫌われていた」と語った。
さらにコンビとしての成績が振るわなかったこともあり、「なんなんこいつ？みたいな。先輩にもちゃんとしねえし、キャーキャー言われようとしてるし、俺の相方気持ち悪いな！とかも、池田に言っていましたね。もはや」とコンビ仲も崩壊寸前だったと語った。
【写真】高校時代イケメンすぎ！レインボー・ジャンボたかお
レインボーは2016年にコンビ結成。男女のあるあるネタなどが話題を呼び、“コント芸日本一”を決めるTBS系『求人ボックス presentsキングオブコント2025』では3位の成績を収めた。今では実力派コント師として人気を集めるが、苦しい下積み時代も経験していた。
さらにコンビとしての成績が振るわなかったこともあり、「なんなんこいつ？みたいな。先輩にもちゃんとしねえし、キャーキャー言われようとしてるし、俺の相方気持ち悪いな！とかも、池田に言っていましたね。もはや」とコンビ仲も崩壊寸前だったと語った。