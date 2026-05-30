池田直人
『池田直人』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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元読売テレビ・佐藤佳奈アナがツインプラネットに所属、フリーへ転身
同事務所初のフリーアナとして司会やコメンテーターでの活躍が期待される
オリコンニュース
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レインボー池田直人が元読売テレビアナウンサーの佐藤佳奈さんと結婚を発表
紹介者は吉本の先輩・茜チーフ氏で、遠距離を乗り越えての結婚とのこと
日刊スポーツ
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レインボー池田直人が先輩芸人・茜チーフの紹介で元アナと結婚を発表
コント中に相方のジャンボたかおへサプライズで結婚報告するという演出で伝えた
オリコンニュース
2026年8月7日
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レインボー池田直人が元読売テレビ・佐藤佳奈アナとの結婚を発表
コンビのYouTubeコント中に発表し、相方ジャンボたかおは大慌てに
東スポWEB
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結婚を発表したレインボーの池田直人 プロポーズの失敗も告白
プロポーズはパラグライダーデートを雨で断念し、ホテルの風呂場で成功したという
日刊スポーツ
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読売テレビを退社した佐藤佳奈アナが、レインボー池田直人との結婚を発表
お笑いコンビ・レインボーの池田直人氏と結婚したことを報告している
日刊スポーツ
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レインボー池田直人が元読売テレビアナウンサーの佐藤佳奈との結婚を発表
お相手は読売テレビを7月末に退社したアナウンサー佐藤佳奈さんとのこと
日刊スポーツ
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レインボー池田直人が元読売テレビアナウンサーとの結婚を発表
お相手は7月末に読売テレビを退社した佐藤佳奈アナ（29）とのこと
オリコンニュース
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レインボー・池田直人が佐藤佳奈と結婚 ジャンボにサプライズ報告
自身のXでは「コントで何度も結婚してきましたが、今回は本当に結婚しました」と報告
オリコンニュース
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妻や恋人がいる男性を見極めるには？レインボー・池田直人の回答
テレ朝POST