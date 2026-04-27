つぶらな瞳のアルパカやプレーリードッグがお出迎え 開園100周年 県内最古の小諸市動物園がリニューアルオープン【長野】
今年は開園100周年の記念すべき年です。小諸市動物園が26日、リニューアルオープンし、たくさんの人たちでにぎわいました。
愛嬌たっぷり「プレーリードッグ」のこの姿にはくぎ付けになります。さらに大きな耳に、ふわふわの尻尾が特徴の「チンチラ」。つぶらな瞳にモフモフの毛がたまらない「アルパカ」など、新たに仲間入りした動物たちが来園者を迎えてくれます。
「届けこの歌よ100年先の未来まで」
記念イベントでは地元、小諸高校（現 小諸義塾高校）出身のバンド「ハッピーセット」が作った開園100周年記念ソング「ライオン」も披露されました。リニューアルオープンし、大勢の人でにぎわった小諸市動物園。
来園者は
「楽しかった。早く見たかった」
来園者は
「だんだんリニューアルしてきたことを知っているので、県内でも一番きれいになってうれしい」
園内では100周年を記念したグッズや、今年度末まで何度でも入園できる記念パスポートなども販売。100周年の節目を迎え、また次の100年に向けて歩み始めました。