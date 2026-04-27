週明け２７日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比５２．４２ポイント（０．２０％）安の２５９２５．６５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１９．３０ポイント（０．２２％）安の８７５６．３２ポイントと反落した。売買代金は２５１６億３４２０万香港ドル（約５兆１１５７億円）にやや拡大している（２４日は２３６７億２２６０万香港ドル）。

中東情勢を巡る不透明感が重しとなる流れ。トランプ米大統領は２５日、「イランで誰が実権を握っているかわからない」とし、「戦争終結に向けた協議のため、パキスタンへ米政府高官を派遣する予定を中止した」と自身のＳＮＳで明らかにした。日本時間２７日早朝のＷＴＩ原油先物は反発し、一時９６米ドル／バレル台に上昇している。一方、外電が日本時間２７日午前、イランは仲介国パキスタンを通じ、ホルムズ海峡の封鎖解除と戦争終結に向けた新たな合意案を米国に提示したと報道。上昇していた原油相場は上げ幅を縮小したが、新たな合意案が核協議を次の段階に先送りする内容とあって、依然として高止まりしている。

ただ、下値は限定的。先週末の米ハイテク株高や、中国工業企業の業績成長が相場を支えた。２４日の米株市場では、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）が４．３％高と１８連騰。連日で史上最高値を更新した。また、寄り付き直後に公表された３月の中国工業企業利益は前年同月比で１５．８％増と、１〜２月の１５．２％増から伸びが加速。製造業の業績持ち直しが続くと楽観された。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、薬品卸で中国最大手の国薬ＨＤ（１０９９／ＨＫ）が３．８％安、アルミ加工の中国宏橋集団（１３７８／ＨＫ）が３．７％安、モリブデン中国最大手の洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が３．０％安と下げが目立った。

セクター別では、医薬関連が安い。国薬のほか、華潤医薬集団（３３２０／ＨＫ）が８．５％、英セキ智能（３６９６／ＨＫ）が６．９％、艾美疫苗（６６６０／ＨＫ）が４．０％、中国生物製薬（１１７７／ＨＫ）が２．５％ずつ下落した。

人工知能（ＡＩ）技術の銘柄もさえない。滴普科技（１３８４／ＨＫ）が４．９％安、北京第四範式智能技術（６６８２／ＨＫ）が３．９％安、ＭｉｎｉＭａｘ（１００／ＨＫ）が３．５％安、北京智譜華章科技（２５１３／ＨＫ）が２．２％安で引けた。中国ＡＩ企業ＤｅｅｐＳｅｅｋ（ディープシーク）が新ＡＩモデルを大幅値引きすると伝わり、競争激化や採算悪化の不安が広がっている。

半面、半導体セクターは高い。瀾起科技（６８０９／ＨＫ）が１３．８％、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が６．１％、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が６．０％、英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が５．１％ずつ上昇した。ＳＭＩＣや華虹などの上昇が寄与し、ハンセン科技（テック）指数は０．８％逆行高している。

他の個別株動向では、光学部品ＯＥＭメーカーの舜宇光学科技（２３８２／ＨＫ）が５．０％高。通期決算の７２％増益が好感されている。

本土マーケットは３日ぶりに反発。主要指標の上海総合指数は、前営業日比０．１６％高の４０８６．３４ポイントで取引を終了した。ハイテクが高い。自動車、素材やインフラ建設の一角なども買われた。半面、酒造は安い。金融、資源、公益、軍需産業、運輸、医薬も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）