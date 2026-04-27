583系カラーに変更

JR東日本新潟支社などは2026年4月27日、583系電車のデザインをイメージした特急「いなほ」が登場すると発表しました。

【変身】特急「いなほ」の新デザインと、元の583系を見る（イメージ）

583系は1968（昭和43）年、世界初の本格的な寝台電車として登場しました。特徴は「昼夜兼用」。昼は4人掛けのボックスタイプだった座席が、夜は3段の寝台に変わります。これは当時、高まる鉄道需要に対応するため車両を増やすも車庫が足りず、夜間も寝台列車として走らせることで、留置線の不足を補ったためです。

車体はクリーム色をベースとし、窓回りは寝台車をイメージする青色に塗られました。昼夜問わず特急や急行などに幅広く使われましたが、2017（平成29）年に引退しています。

今回、この583系のデザインが特急「いなほ」で“復活”します。7月から9月にかけて開催される「山形庄内夏の観光キャンペーン」にあわせた特別企画です。

車両は、新潟車両センターに所属するE653系電車のU101編成（7両）を使用。白新線と羽越本線を経由して新潟〜酒田・秋田間を結ぶ特急「いなほ」として走ります。一番列車は、7月18日（土）の特急「いなほ3号」（新潟→酒田）です。

同支社は「新たな装いとなった特急『いなほ』で、庄内エリアへの旅をお楽しみください」としています。