『脱力タイムズ』“大物アーティスト”登場も…まさかの退出 オズワルド伊藤「ちゃんと謝りたい」
24日放送のフジテレビ系バラエティー『全力！脱力タイムズ』（後11：00）では、ゲストコメンテーターに仲川瑠夏（FRUITS ZIPPER）、伊藤俊介（オズワルド）が登場。まさかの“大物アーティスト”出演に、騒然となる一幕があった。
【写真】まさか！『脱力タイムズ』に“大物アーティスト”登場
出演者の「人生を変えた1曲」と、それにまつわるエピソードを紹介していく企画を実施。仲川は「人生を変えた１曲」に、あるストリートミュージシャンの曲をあげ「ずっと心の中に残っている」とキラキラしたとびきりの笑顔を見せ、思い出を語った。今回、なんとスタジオにその人物が登場するも、伊藤は何やら不満があるようで…という内容だった。
『脱力タイムズ』らしく、伊藤にツッコませつつ、ツッコミを入れられたミュージシャン側が「だから、テレビは嫌なんだよ」と捨て台詞を吐いて退場する…という流れが2回続いたところで、キャスターのアリタ（有田哲平）が人生を変えた1曲として挙げたアーティスト・清春が、まさかのスタジオに登場。これには、伊藤も「えーウソでしょ！えー！マジ？路上（ミュージシャン）、路上（ミュージシャン）、清春？」と驚きを隠せない様子だった。
ここで清春も、これまでのミュージシャン同様、伊藤にツッコミを入れさせるような言動を見せるも、いざ伊藤がツッコミを入れると、これまでと同じ用に「だから、テレビ嫌なんですよね」とスタジオを退出。そのくだりが何度か繰り返されて、番組が終了となった。放送後の一幕として、伊藤が「ちゃんと謝りたい、清春さんに。いろいろ」と口にすると、スッととなりに現れた清春は「若い頃だったら殴ってました（笑）」と見事に締めくくっていた。
【写真】まさか！『脱力タイムズ』に“大物アーティスト”登場
出演者の「人生を変えた1曲」と、それにまつわるエピソードを紹介していく企画を実施。仲川は「人生を変えた１曲」に、あるストリートミュージシャンの曲をあげ「ずっと心の中に残っている」とキラキラしたとびきりの笑顔を見せ、思い出を語った。今回、なんとスタジオにその人物が登場するも、伊藤は何やら不満があるようで…という内容だった。
ここで清春も、これまでのミュージシャン同様、伊藤にツッコミを入れさせるような言動を見せるも、いざ伊藤がツッコミを入れると、これまでと同じ用に「だから、テレビ嫌なんですよね」とスタジオを退出。そのくだりが何度か繰り返されて、番組が終了となった。放送後の一幕として、伊藤が「ちゃんと謝りたい、清春さんに。いろいろ」と口にすると、スッととなりに現れた清春は「若い頃だったら殴ってました（笑）」と見事に締めくくっていた。