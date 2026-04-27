女優の戸田恵梨香が２６日放送のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・午後１０時）に出演。出産後、初のドラマ出演となる２７日配信開始のＮｅｔｆｌｉｘドラマ「地獄に堕ちるわよ」への思いを明かした。

２０２０年に俳優・松坂桃李と結婚。２３年の第１子出産後、初のドラマ出演で２０２１年に亡くなった人気占い師・細木数子さんを演じた戸田。

「子育ては初めての経験なので、このタイミングで私は仕事に復帰していいのかな？って葛藤がありまして、どうしようか悩んだんですけど、とにかく脚本が面白くて」と話し始めると、外見、タイプともまったく異なる細木さんを演じることについて「どういう意図でプロデューサーの方は私にオファーしてくださってるんだろうって、すごい疑問に」と正直に口にした。

「『どこまで（細木さんに）寄せたらいいんですか？』って聞いたら『全然、近づけなくていいんです。意識して近づけるとモノマネになっちゃうんで。心を表現してくれたら、それでいい』って（プロデューサーに）言われて。『地獄に堕ちるわよってセリフが戸田さんの声で聞こえたんですよね』って言われて、なんか病気じゃないかなと思って…」と言って笑わせると「そういうことだったら、この脚本はやってみたいって思って」とオファーを受けた理由を明かしていた。