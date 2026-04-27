南米コロンビアの高速道路で爆破テロがあり、少なくとも19人が死亡、38人がけがをしました。

【映像】爆破テロの被害（ひっくり返った車など）

コロンビア南西部、カウカ県の高速道路で25日、多くの車両が巻き込まれる爆発があり、少なくとも19人が死亡、38人がけがをしました。ペトロ大統領はこの爆破をテロ行為だと断定しました。

現地メディアによりますと、容疑者らは車両を使い高速道路を封鎖して渋滞を発生させ、警察が駆けつけたところで、高速道路の下水道に設置した爆発物を爆発させたということです。

この地域では過去2日間で警察署や軍事施設などの公共インフラを標的とした爆破事件が少なくとも26件発生していて、この事件も関連していると報じられています。

一連の爆破事件は麻薬密売と結びついた武装集団「コロンビア革命軍（FARC）」に関連する組織によるものとみられています。

コロンビアのサンチェス国防相はFARCに関連する組織のリーダーの懸賞金を50億コロンビアペソ、日本円でおよそ2億2000万円に引き上げたと発表しました。

この事件を受けてペトロ大統領は自身のSNSで「この麻薬テロ組織に対して、世界規模で最大限の追跡をしたい」と怒りをあらわにしました。（ANNニュース）