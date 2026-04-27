ABEMA瀧山あかねアナ、美バスト際立つブルービキニ姿「週プレ」グラビア登場
【モデルプレス＝2026/04/27】ABEMAの瀧山あかねアナウンサーが、27日発売の「週刊プレイボーイ」19＆20号（集英社）に登場。美しいバストを披露している。
【写真】32歳美人アナ、美スタイル披露
2018年4月から、ABEMAの専属アナウンサーとして勤務している瀧山。バラエティからスポーツまで幅広いジャンルの番組を担当し、現在のレギュラー出演番組は「パーラーカチ盛り ABEMA店」など。
今号では、ブルーのビキニ姿でベッドに横たわる姿を公開。美しいバストを披露している。
今号の表紙は溝端葵。そのほか、山崎あみ、山田あい、花咲楓香、波崎天結、成瀬いな、神田あいり、琴雛ひな、博多彩葉らが登場する。
1994年5月10日生まれ、兵庫県出身。2018年からABEMA 専属アナウンサーとして活動。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売。2025年4月より、ファンクラブプラットフォーム「ミーグラム（Mi-glamu）」で個人のファンクラブを開設した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】32歳美人アナ、美スタイル披露
◆瀧山あかね、美バスト披露
2018年4月から、ABEMAの専属アナウンサーとして勤務している瀧山。バラエティからスポーツまで幅広いジャンルの番組を担当し、現在のレギュラー出演番組は「パーラーカチ盛り ABEMA店」など。
◆表紙は溝端葵
今号の表紙は溝端葵。そのほか、山崎あみ、山田あい、花咲楓香、波崎天結、成瀬いな、神田あいり、琴雛ひな、博多彩葉らが登場する。
◆瀧山あかね（たきやま・あかね）プロフィール
1994年5月10日生まれ、兵庫県出身。2018年からABEMA 専属アナウンサーとして活動。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売。2025年4月より、ファンクラブプラットフォーム「ミーグラム（Mi-glamu）」で個人のファンクラブを開設した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】