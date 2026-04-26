◇ナ・リーグ ドジャース12―4カブス（2026年4月25日 ドジャースタジアム）

ドジャースの佐々木朗希投手（24）が25日（日本時間26日）、本拠地で行われたカブス戦に先発し、5回0/3を7安打4失点で今季初勝利を挙げた。今季5試合目のマウンドは、自身の首振り人形が配布されたボブルヘッドデー。10連勝中だったカブス打線にメジャー自己ワーストの3本塁打を浴び、米移籍後最多の99球を投げた末に白星をつかんだ。

デーブ・ロバーツ監督は、佐々木の投球について「良かった。数字だけを見ると伝わらないかもしれないが、彼のベストに近い内容だったと思うす。ホームランを3本打たれたが、球の質やスイングの反応など、良い部分が多かった。もちろん四球や死球など反省点もあるが、それ以外は次につながる内容だった」と称賛した。

スプリットの軌道が変わったことには「球速を少し上げて、速球に近い軌道にするよう取り組んでいた。いわゆるオフスピードではなく、より速球に見えるように。今日は91マイル（約146キロ）前後出ていたと思う」と説明。

「これまでも毎回少しずつ良くなっていたが、今日は一段階上の内容。今日はより明確な前進だった」とし、その理由として「速球とのトンネル（見分けにくさ）。スプリットが打者のゾーンに長くとどまることで、打者に早く判断を迫ることができる。それが空振りにつながる」と分析した。