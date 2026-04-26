日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解がわかった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

文、画像／おと週Web編集部

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

あなたは読めますか？

「落葵」という漢字を読めますか。ネバネバです。

難易度：★★★★★

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解：ツルムラサキ

落葵は、ツルムラサキ科ツルムラサキ属に分類される一年生のつる性植物です。熱帯アジアを原産地とし、日本には江戸時代以前に中国を経由して伝わったとされています。

葉や茎を切ると独特の粘りが出るのが特徴で、これは細胞内に含まれる多糖類によるものです。加熱すると粘りがさらに強くなり、料理に加えると食感のアクセントになります。

落葵という漢字表記は中国の古い本草書に由来し、「葵」は広く草本植物を指す字として使われ、「落」は地を這うように伸びる性質を表すとされています。

つるむらさきは上に向かって伸びるだけでなく、横に広がるように成長するため、この字が当てられたと考えられています。

日本では江戸時代の文献にも登場し、夏場の貴重な青菜として扱われていました。当時は「落葵菜（らっきさい）」と呼ばれ、暑さに弱いほうれん草や小松菜が育ちにくい季節でも収穫できることから、庶民の食卓を支える存在だったことがうかがえます。

ツルムラサキという和名は、茎が紫色を帯びる品種が多かったことに由来します。

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

【難読漢字】食べ物当て「落葵」 粘りが美味しい！（2枚）