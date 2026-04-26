＜DINKsの決意＞リアルでは聞きにくい…子どもを持たないことを決めたきっかけを知りたい
夫婦や家族の形は人それぞれ。子どもがほしいけれどもできなくて夫婦だけで過ごすことを決めた人もいれば、もともと子どもを作る予定がない夫婦まで、さまざまではないでしょうか。そうしたなかママスタコミュニティには「子どもがいない夫婦」について、こんな投稿がありました。
『同僚にさらっと「うちは子どもを産まないと決めている」みたいな話をされました。その場では「そうなんだ」と流しましたが、恋人ではダメでDINKsとして結婚を選んだ理由がよくわからなくて。私がとりあえず思いついたのは、物件が借りやすい、何かしらあったときに身内扱いになる（臨終の場に立ち会える等）、互いに不貞行為を行わないという拘束ができる、です。お子さんがいないのは全然気にならないのですが、こういった結婚をする動機があるのか、ご存じの方がいたら知りたいです。単なる好奇心です』
「相手は大切、でも子どもが好きではない」人もいる
『手が全くかからなくて、ちゃんと育ってくれる（勝手に）だったら産むと思うけど。きっと自身の時間のほうが大切な人なのよ。私も妊娠前に戻れたら出産しないわ。今は旦那とも離婚せず仲良く暮らしているけど、出産しない人生を選んでいたら離婚していたかもしれない』
『この人と一生を遂げたい。けど、子どもは特に好きではないから特にいらないかな。そういう人かもよ』
投稿者さんの同僚のように、子どもを自ら作ろうとしない夫婦の考え方や価値観は本人たちにしかわかりません。しかしママたちからは「子育てに割く時間よりも自分に時間を使いたい人なのでは？」「好きな人と添い遂げたいけど、子どもは別に好きではない人なのかも」といったコメントが寄せられていました。そもそも子どもがほしいと最初から思っておらず、夫婦だけで生きていこうと決めて結婚したかもしれませんよね。また子育ての大変さを知っているからこそ、子どもを望まないというケースもあるかもしれません。
子どもがいる未来が見えないのかも
『できちゃった結婚以外なら、子どもが確実にできるという保証もないまま結婚するでしょう？ 逆にできなかったら絶対離婚すると決めて結婚する人も少数だと思うし』
『身体的リスクも精神的、経済的もそうだけど、これからの日本で生きていくのって大変じゃない？ 可愛いわが子に辛い思いをさせたくない、だったらいないほうがいい。いなければ心配しなくていい。とは言え、やっぱり子どもがいることによって犠牲にしなければいけないものが多すぎるから』
付き合っている人と結婚する際、お互いにブライダルチェックをするなど「子どもを確実に作る」と約束して結婚する夫婦もいるでしょう。しかし結婚してしばらくしてから「子どもはほしい？」「そろそろ妊活も考えようか」と、タイミングを見て話し合うのも自然な流れかもしれません。「一緒になりたいから結婚したけど、結婚してみたら子どもがいる生活が想像できなかったり、夫婦だけの生活に満足する夫婦がいても不思議ではない」というコメントもありました。またもともとは子どもがほしいと思っていたものの、結婚生活を続けていくうちに「うちは子どもはいらないね」という結論に達する場合もあるのではないでしょうか。
「わからないけどそういう人もいる」でもいいのでは？
『結婚とは子どもが不可欠であると思う人なら、誰がどんな説明をしても納得できないんじゃないかなあ』
『「そういう人もいるんだな」で済ませよう』
『その夫婦にしかない理由がある。私の周りにもDINKs夫婦がいるけど、私は友達と仲良くできていればいいから気にもならないな。別に聞きたいとも思わない』
投稿者さんはその同僚に対して、表立って「なんで子ども作らないの？」とは聞かない、とわきまえている様子でした。もしかしたら不妊治療を頑張った末に子どもを諦めたのかもしれませんし、持病があってリスクを考えて子どもを持たない選択をしたかもしれません。流産や死産などを経験したり、自身が育った経験から子どもを持つイメージが湧かなかったり、さまざまな理由が考えられます。どんな理由であれ、他人がとやかく言うべきことではありません。議論はここまでにして、「そういう人もいるんだな」くらいにとどめておくとよさそうですね。
文・AKI 編集・有村実歩