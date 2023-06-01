[4.25 ACLE決勝](ジッダ)

※25:15開始

主審:イルギス・タンタシェフ

副審:アンドレイ・ツァペンコ、ジョウ・フェイ

<出場メンバー>

[アルアハリ・サウジ]

先発

GK 16 エドゥアール・メンディ

DF 2 ザカリア・ハウサウィ

DF 3 ロジェール・イバニェス

DF 6 アタンガナ・エドア

DF 28 メリフ・デミラル

DF 46 ライアン・ハメド

MF 79 フランク・ケシエ

FW 7 リヤド・マフレズ

FW 10 エンツォ・ミロー

FW 13 ガレーノ

FW 17 イバン・トニー

控え

GK 1 アブドゥルラハマン・アルサンビ

GK 62 アブドゥラー・アブド

DF 29 モハメド・アブドゥルラフマン

DF 32 マッテオ・ダムス

DF 5 モハンメド・スレイマン

DF 60 ヤザン・マダニ

MF 14 エイド・アルムワラド

MF 20 マテウス・ゴンサウベス

MF 30 ジヤド・アルジョハニ

FW 47 サレハ・アブアルシャマット

FW 77 リカルド・マティアス

FW 9 フェラス・アルブリカン

監督

マティアス・ヤイスレ

[FC町田ゼルビア]

先発

GK 1 谷晃生

DF 3 昌子源

DF 19 中山雄太

DF 50 岡村大八

MF 16 前寛之

MF 26 林幸多郎

MF 31 ネタ・ラヴィ

MF 88 中村帆高

FW 7 相馬勇紀

FW 27 エリキ

FW 99 テテ・イェンギ

控え

GK 13 守田達弥

GK 44 新井栄聡

DF 5 ドレシェヴィッチ

DF 6 望月ヘンリー海輝

MF 8 仙頭啓矢

MF 18 下田北斗

MF 23 白崎凌兵

MF 34 徳村楓大

FW 9 藤尾翔太

FW 10 ナ・サンホ

FW 11 増山朝陽

FW 49 桑山侃士

監督

黒田剛