アルアハリ・サウジvs町田 スタメン発表
[4.25 ACLE決勝](ジッダ)
※25:15開始
主審:イルギス・タンタシェフ
副審:アンドレイ・ツァペンコ、ジョウ・フェイ
<出場メンバー>
[アルアハリ・サウジ]
先発
GK 16 エドゥアール・メンディ
DF 2 ザカリア・ハウサウィ
DF 3 ロジェール・イバニェス
DF 6 アタンガナ・エドア
DF 28 メリフ・デミラル
DF 46 ライアン・ハメド
MF 79 フランク・ケシエ
FW 7 リヤド・マフレズ
FW 10 エンツォ・ミロー
FW 13 ガレーノ
FW 17 イバン・トニー
控え
GK 1 アブドゥルラハマン・アルサンビ
GK 62 アブドゥラー・アブド
DF 29 モハメド・アブドゥルラフマン
DF 32 マッテオ・ダムス
DF 5 モハンメド・スレイマン
DF 60 ヤザン・マダニ
MF 14 エイド・アルムワラド
MF 20 マテウス・ゴンサウベス
MF 30 ジヤド・アルジョハニ
FW 47 サレハ・アブアルシャマット
FW 77 リカルド・マティアス
FW 9 フェラス・アルブリカン
監督
マティアス・ヤイスレ
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 19 中山雄太
DF 50 岡村大八
MF 16 前寛之
MF 26 林幸多郎
MF 31 ネタ・ラヴィ
MF 88 中村帆高
FW 7 相馬勇紀
FW 27 エリキ
FW 99 テテ・イェンギ
控え
GK 13 守田達弥
GK 44 新井栄聡
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 6 望月ヘンリー海輝
MF 8 仙頭啓矢
MF 18 下田北斗
MF 23 白崎凌兵
MF 34 徳村楓大
FW 9 藤尾翔太
FW 10 ナ・サンホ
FW 11 増山朝陽
FW 49 桑山侃士
監督
黒田剛
※25:15開始
主審:イルギス・タンタシェフ
副審:アンドレイ・ツァペンコ、ジョウ・フェイ
<出場メンバー>
[アルアハリ・サウジ]
先発
GK 16 エドゥアール・メンディ
DF 2 ザカリア・ハウサウィ
DF 3 ロジェール・イバニェス
DF 6 アタンガナ・エドア
DF 28 メリフ・デミラル
DF 46 ライアン・ハメド
MF 79 フランク・ケシエ
FW 7 リヤド・マフレズ
FW 13 ガレーノ
FW 17 イバン・トニー
控え
GK 1 アブドゥルラハマン・アルサンビ
GK 62 アブドゥラー・アブド
DF 29 モハメド・アブドゥルラフマン
DF 32 マッテオ・ダムス
DF 5 モハンメド・スレイマン
DF 60 ヤザン・マダニ
MF 14 エイド・アルムワラド
MF 20 マテウス・ゴンサウベス
MF 30 ジヤド・アルジョハニ
FW 47 サレハ・アブアルシャマット
FW 77 リカルド・マティアス
FW 9 フェラス・アルブリカン
監督
マティアス・ヤイスレ
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 19 中山雄太
DF 50 岡村大八
MF 16 前寛之
MF 26 林幸多郎
MF 31 ネタ・ラヴィ
MF 88 中村帆高
FW 7 相馬勇紀
FW 27 エリキ
FW 99 テテ・イェンギ
控え
GK 13 守田達弥
GK 44 新井栄聡
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 6 望月ヘンリー海輝
MF 8 仙頭啓矢
MF 18 下田北斗
MF 23 白崎凌兵
MF 34 徳村楓大
FW 9 藤尾翔太
FW 10 ナ・サンホ
FW 11 増山朝陽
FW 49 桑山侃士
監督
黒田剛