【「Pain Pain Go Away!」正式リリース版】 5月20日12時配信 価格：1,200円 セール価格：960円（5月20日～6月3日）

Lorebard（ロア・バード）は、Steam用心療タイピング型アドベンチャーゲーム「Pain Pain Go Away!」（通称「ぺぺごあ」）の正式リリース日を5月20日に決定した。価格は1,200円。正式リリースを記念して、5月20日から6月3日まで、20%OFFの960円となるローンチセールが実施される。

正式リリース日発表にあわせて、主要キャストとキャストボイス収録の「ファイナルトレーラー」が公開された。また、5月22日から5月24日まで京都で開催される「BitSummit PUNCH」に本作が試遊出展されることも発表された。

「Pain Pain Go Away!」は、ミステリーとタイピングが密接にリンクした異色のアドベンチャーゲーム。プレーヤーは裏社会の心療カウンセラーとなり、少女たちの抱える“トラウマワード”をタイピングで消しながら、彼女たちの心の闇へと迫っていく。対応言語は日本語・英語・簡体字・韓国語（ボイスは日本語・簡体字に対応）。

主要キャラクターの声優陣を初公開

【ILE90秒 Pain Pain Go Away! 20260415】

正式リリース版では、主要キャラクターにフルボイスが実装される。なお、本作では、日本語と中国語の両言語を同キャストが演じており、それぞれキャラクターの心情を理解し尽くした声優陣の演技を楽しめる。

フフカ

CV：法元明菜

主人公の元を訪れた最初の少女。誰にも心を開けず、家出を繰り返している。

ココロミ

CV：安雪璃

「わたし……お母さん、殺しちゃいました」極度の加害妄想に囚われた少女。

リオ

CV：木花藍

主人公の助手。明るい性格で、少し静かな主人公をがっちりサポート。

「BitSummit PUNCH」に出展決定！ 会場では「第四境界」最新作ARGを配布

開催期間：5月22日（金）～5月24日（日）

開催場所：京都「みやこめっせ」

Lorebard ブース番号：3F-A09

日本最大級のインディーゲームイベント「BitSummit PUNCH」に「Pain Pain Go Away!」の出展が決定。会場で本作を試遊した人には、「第四境界」最新作ARG「幽霊少女の捜索ティッシュ」が体験できるポケットティッシュが配布される。これは「Pain Pain Go Away!」の世界とも繋がる、現実と仮想の世界を行き来する特別な物語となっている。

【「BitSummit PUNCH」概要】

開催日程：5月22日（金）～2026年5月24日（日）

ビジネスデイ：5月22日（金）10時～17時

一般公開日：5月23日（土）・5月24日（日）10時～17時

会場：京都市勧業館みやこめっせ

住所：〒606-8343 京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1

□「BitSummit PUNCH」のページ

(C)Lorebard