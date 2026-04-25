元ONE N’ ONLY上村謙信、芸能活動再開報告「前事務所の方々にも背中を押してもらい」インスタ開設・「未成年」関係者も反応
【モデルプレス＝2026/04/25】元ONE N’ ONLYの上村謙信が4月25日、Instagramアカウントを開設。芸能活動を再開していくことを報告した。
【写真】元ワンエンメンバー、直筆署名で芸能活動再開報告
上村は「昨年、香港で起きた出来事により、関係各位の皆様、そして応援してくださっているファンの皆様に、多大なるご迷惑とご心配をお掛けしましたことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「今日に至るまで、自分自身と深く真摯に向き合い、これからの人生をどのように歩んでいくべきか、時間をかけて考えてまいりました。その中で、今もなお応援し続けてくださる方々や、変わらず支えてくださっている方々の声に触れ、また前事務所の方々にも背中を押してもらい、改めて大きな励みをいただいていることを実感いたしました」とし、「そうした想いを胸に、少しずつではありますが、芸能活動を再開させていただく決意をいたしました」と報告した。
続けて「これまで支えていただいた関係者の皆様、そして変わらず応援し続けてくださっているファンの皆様に、心より感謝申し上げますとともに、今日までご報告ができなかったことをお詫び申し上げます」と感謝と謝罪の言葉を記し、「そして、これまで以上に応援していただけるよう誠心誠意努めてまいります。今後とも、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。最後には直筆で署名が入っている。
これを受け、上村が本島純政とWを主演を務めたドラマ「未成年〜未熟な俺たちは不器用に進行中〜」（2024／読売テレビ）で担任教師・菅原大輔を演じた関幸治が上村の投稿をストーリーズで引用。X（旧Twitter）でも、「みんな！」と上村の投稿を引用し「上村謙信おかえり」とコメントした。同作の柴田啓佑監督は「おかえり」とXでつぶやいている。
上村をめぐっては2025年3月4日、重大なコンプライアンス違反が判明したとして、所属事務所のスターダストプロモーションが同日付でグループの脱退及びマネジメント契約解除を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】元ワンエンメンバー、直筆署名で芸能活動再開報告
◆上村謙信、芸能活動再開を報告
上村は「昨年、香港で起きた出来事により、関係各位の皆様、そして応援してくださっているファンの皆様に、多大なるご迷惑とご心配をお掛けしましたことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「今日に至るまで、自分自身と深く真摯に向き合い、これからの人生をどのように歩んでいくべきか、時間をかけて考えてまいりました。その中で、今もなお応援し続けてくださる方々や、変わらず支えてくださっている方々の声に触れ、また前事務所の方々にも背中を押してもらい、改めて大きな励みをいただいていることを実感いたしました」とし、「そうした想いを胸に、少しずつではありますが、芸能活動を再開させていただく決意をいたしました」と報告した。
これを受け、上村が本島純政とWを主演を務めたドラマ「未成年〜未熟な俺たちは不器用に進行中〜」（2024／読売テレビ）で担任教師・菅原大輔を演じた関幸治が上村の投稿をストーリーズで引用。X（旧Twitter）でも、「みんな！」と上村の投稿を引用し「上村謙信おかえり」とコメントした。同作の柴田啓佑監督は「おかえり」とXでつぶやいている。
◆上村謙信、2025年3月にONE N’ ONLY脱退
上村をめぐっては2025年3月4日、重大なコンプライアンス違反が判明したとして、所属事務所のスターダストプロモーションが同日付でグループの脱退及びマネジメント契約解除を発表した。（modelpress編集部）
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