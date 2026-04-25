２３日に放送されたフジテレビ系「今夜、秘密のキッチンで」では、あゆみ（木南晴夏）の親友・舞（佐津川愛美）の振る舞いに、一部ではスパイ説が流れた。

幽霊のＫｅｉ（高杉真宙）からの言葉に背中を押され、モラハラ夫の渉（中村俊介）に言うべきことを言うようになったあゆみ。その突然の変化に、渉は不倫相手に愚痴をこぼす。

この渉の不倫相手は、あゆみの親友の舞だった。夜のバーで密会している二人。渉が「最近、あゆみが何を考えているかわからない」というと、舞は「あゆみって、目の前の事に必死で、人の気持ちわからないところ、あるからね」とさりげなく、あゆみの悪口をちりばめる。渉は「そうなんだよ、舞ちゃん、さすが良く分かってる」と大喜びだ。

親友の夫と不倫しておきながら、あゆみとも普通に会う舞。もう一人の友人・里佳（月城かなと）との３人のお茶会で、あゆみは、渉との不妊治療は「正直やめたい」などと吐露。里佳は「だったらやめなよ、治療以前に気持ちが冷めているのでは？」と指摘。これに乗じて舞も「気持ちを整理するために、とりあえず別居してみるとか？」とまさかの別居を勧めてきたのだ。

さらに、舞は交際相手とは「そのうち結婚の話がでるかも〜」などとのろけ。まさか夫と付き合っているとは思っていないあゆみは「輝いてるな〜」などと友人の恋バナにキュンとしていたが…。

ネットでは舞の振る舞いに「やっぱり」「怖すぎる」「マジか」などの声が上がったが、一部では、渉の会社がＫｅｉの事故に絡んでいるのでは？という可能性があることから、実はスパイ説も。里佳も誰かに情報を流している可能性がある描写があったことから、「舞は本当に不倫か、それともスパイか。スパイな気がする」「友人が不倫相手だったりスパイだったり？」などの声も上がっていた。