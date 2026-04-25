映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』に登場するサプライズキャラクターに、ファンは心躍っただろう。このキャラクターの登場場面では特別な演出がなされていたが、手掛けたのは「術回線」アニメ作品も担当したアニメーター。本人がSNSで喜びの報告を行なっている。

この記事には、『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』のネタバレが含まれています。

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Let's rock and roll! Fox McCloud joins The Super Mario Galaxy Movie, only in theaters April 1. Get tickets now. - The Super Mario Galaxy Movie (@supermariomovie)

『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』フォックス登場シーンのアニメ

映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』には『スターフォックス』シリーズよりフォックス・マクラウドがゲスト登場し、マリオたちとともに冒険をともにする。

しかも本編にはフォックスのみならず、ファルコ、ペッピー、スリッピーの仲間たちも登場。フォックスたちの活躍を紹介する形で、レトロな2Dアニメで、ゲームそのままの姿が描かれる。マリオ映画でありながら、まさかのスターフォックスの冒険が大スクリーンに展開される、ファンにとっては夢のような瞬間だ。

このアニメーションを手掛けたのはアニメーターのベンジャミン・フォール。Xでは、本作に携わって素晴らしい経験ができたことを、絵文字を交えて嬉しそうに報告している。

[The Super Mario Galaxy Movie ]



I had an incredible time working as a 3D supervising animator on the movie and was truly honored to be in charge of the 2D Fox intro sequence . Getting the chance to bring both 2D and 3D animation to life on this project made the whole… - Benjamin Faure (@Bfaureart)

さらにフォールは、自身が手がけたアニメーションだけでなく、フォックスのデザイナーである今村孝矢に敬意を払いたいとファンに呼びかけている。

「オリジナルの『スターフォックス』でフォックス・マクラウドをデザインした、偉大なる今村孝矢さんにも注目していただきたいです。彼がいなかったら、このキャラクターは存在していなかったのですから！どうか彼を支援してほしいです。」

ベンジャミン・フォールは本作のほか、アニメ「呪術廻戦」のいくつかのエピソードや、映画『チェンソーマン レゼ篇』などにも参加。「スター・ウォーズ：ビジョンズ」では、サイエンスSARUの「T0-B1」でも原画を手がけている。映画のフォックス登場アニメシーンは、日本アニメ愛に溢れたクリエイターによる仕事だったのだ。

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『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は大ヒット上映中。