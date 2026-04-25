◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１２節 柏０―１鹿島（２４日・三協Ｆ柏）

首位の鹿島は柏を１―０で下した。ＦＷ鈴木優磨が今大会６点目となるゴールで決勝点を挙げた。

採点と寸評は以下の通り。

鬼木達監督【６・０】追加点がなかなか取れず、津久井の退場は誤算だったが、何よりも大事にする「体を張る」の部分で奪った勝ち点３

ＧＫ早川友基【６・５】味方のブロック祭りもあって被シュート数の割に出番は少なかったが、それでも枠内はしっかりと対応

ＤＦ濃野公人【７・０】２節続けて、磨き上げた守備が決勝点直結。ＭＯＭ

ＤＦ植田直通【７・０】鉄

ＤＦ金 太鉉【７・０】壁

ＤＦ安西幸輝【６・５】足技的な上手さではなく、センス的な上手さが光る。バチッと寄せる部分でも隙なし

ＭＦ三竿健斗【６・０】テンポを上げたい局面、逆が見えていればのシーンもあったが、フィジカルコンタクト合戦の展開となればやはり一枚上手

ＭＦ樋口雄太【６・０】良さを出したというよりも、相手の中盤に良さを出させなかったところは無失点に直結

ＭＦ荒木遼太郎【６・０】闘いながら、ここぞで技術の高さを発揮。アシスト未遂もあるなど、交代１枠目とはいえ十分に及第点と言えるパフォーマンス

ＭＦ松村優太【６・０】押し込み役としては貢献も、もう少しいろいろな選択肢を持ちたかった

ＦＷ鈴木優磨【６・５】俗に言う「ごっつぁんゴール」とは全然違う、簡単そうで難しいゴール。不思議と濃野のクロスを外しまくってきた中で、

ＦＷレオセアラ【６・０】危険な香りを醸し出しつつ、タイトなマークに苦しみながらもうまく周りを生かしたプレー

ＭＦ師岡柊生【６・０】後半２２分ＩＮ。右サイド→ＦＷで出場。最善を選ぶという意味でのプレー選択のは、もう少し慣れが必要か

ＤＦ小川諒也【５・５】後半３４分ＩＮ。安定感が持ち味のプレースタイルではないにしろ、少々危なっかしかった

ＭＦ知念慶【６・０】後半３４分ＩＮ。数的不利の展開により大忙しとなったが、最後まで中盤に穴を開けず

ＭＦ林晴己【６・０】後半３４分ＩＮ。上下動の質と量は文句なし。「クロスを上げさせない」の部分はもう一押し

ＤＦ津久井佳祐【４・０】後半３９分ＩＮ、同４４分一発退場。スコア、獲得勝ち点に影響がなかったのが救い。また一から、信頼回復を

御厨貴文主審【５・５】前半はとてもよかったのに。強気な振る舞いが冷静さを欠いたように捉えられてしまった。勿体ない

※平均は５・５〜６・０点。ＭＯＭはマン・オブ・ザ・マッチ（採点・岡島 智哉）