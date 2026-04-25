

今回はメガ盛りのもやしソバの店へ！





「もやしソバ」をこよなく愛するピエール瀧が、名店をめぐりながら、もやしソバとは何なのかを考えたり考えなかったりするこの連載。最近は「メガ盛り」がブーム......ということで、もやしソバのメガ盛りを見つけました！ もやしの量は、なんと1kg！ 果たして、瀧さんは食べ切ることができるのか!?

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【写真】左が「ミニパイルー丼」、右が「ミニピータン丼」

――今回は東京都足立区の北綾瀬に来ています。「銀座きもり」というお店に伺います。

ピエール瀧（以下、瀧） 銀座？ 北綾瀬にあるのに、店名が「銀座きもり」さんなの？



――はい。その謎も解明したいと思います。

瀧 理由を聞くのおっかないなあ。「全然、関係ないんです」って言われたとき、どうすればいいのよ？

――でも、〇〇銀座ってよくあるじゃないですか。「北綾瀬銀座」っていう意味かもしれませんよ。



瀧 あー、商店街的な？ でも北綾瀬銀座って聞いたことないけど。

――あ、ここです。



瀧 普通の町中華のお店だね。ええっ、ちょっと待ってよ！ 店頭の看板になんかすげえことが書いてあるよ。「メガ盛モヤシそば！（モヤシ1kg）810円（税込）」だって。

――メガ盛モヤシそばを出しているお店だそうです。

瀧 これ、もやし1kg全部食べなきゃダメなルールだったらどうしよう。シェアしちゃダメかな。

――それはお店の人に聞いてみましょう。こんにちはー。

瀧 よろしくお願いします。

店主の奥さんの佐川恵美子さん（以下、奥さん） いらっしゃいませ。どうぞ、お好きな所におかけください。

瀧 あのー、店頭にあった「メガ盛モヤシそば」なんですけど、もやしの量が......。

奥さん 1kgです。

瀧 ほら、最近はフードロスの問題とかもあるので、面白半分に頼まないほうがいいと思うんですが、これを頼んだらひとりで食べ切らなくちゃいけないんですか。

奥さん いえ、シェアしていただいてもけっこうですよ。

瀧 あ、シェアOKなんですね。なんかホッとしました（笑）。

奥さん 2名さまでいらっしゃる場合は、シェアされるようにオススメするんですけど、1名さまの場合は500gでも大丈夫です。

瀧 そうなんですね。ふたりの場合は、ほかにどんなものを頼むことが多いんですか？

奥さん サイドメニュー的なものがあるので、そちらをオススメしています。

瀧 なるほど。旨辛ニララーメン（通常でも辛いです）（1010円）、ミニパイルー丼（豚肉の湯引きニンニクソースがけ／580円）、ミニピータン丼（アヒルの卵と豆腐の中華風ソースがけ／580円）。

奥さん ミニ丼はラーメンだけだと足りない方にオススメしている半チャーハン的なものです。

瀧 じゃあ、せっかくなのでミニパイルー丼とミニピータン丼をお願いします。

奥さん はい。



左が「ミニパイルー丼」（580円）、右が「ミニピータン丼」（580円）





――1kgのモヤシそば、楽しみですね。

瀧 そうね。出てくる見た目を楽しみにしてることって、今まであんまりなかったからね。

店主の佐川実さん（以下、佐川さん） お待たせしました。



「メガ盛モヤシそば」（810円）





瀧 うわっ、すげえのが来た。

――瀧さんの顔ぐらいありますよ。



「メガ盛モヤシそば」は、もやしが1kg入ってます！





瀧 うん。小玉スイカくらいかな。いや、もうちょっとあるかも。なんか、しばらく眺めちゃいそう。それに重いわ。1.5kgくらいありますか？

佐川さん 麺が150gです。

瀧 ということは、もやしと麺で1150gあって、スープと具で350〜400gくらいはありますよね。やっぱり1.5〜1.6kgはあるわけだ。

佐川さん どうぞ、お召し上がりください。

瀧 いただきます。うん、もやしはしっかり味がついててうまい。こりゃ、いいわ。このもやしをつまみにビールを飲んで、最後に麺っていうのもいいかもね。

――なるほど！

瀧 ただ、普通に食べてるとなかなか麺にたどり着けないのよ。だから、ちょっとシェアさせていただいて......。はい、どうぞ。

――もやしはこしょうが効いてて、これだけでもおいしいですね。

瀧 でしょ。で、麺はかなりの細麺だ。この連載始まって以来、一番細い麺なんじゃないかな。ところでご主人、なんでメガ盛メニューをやろうと思ったんですか？

佐川さん 4年くらい前に「もやしの生産者団体が、原料などの経費は上がっているけど、それを販売価格に反映できなくて経営が大変だ」という話があったんです。で、それなら、もやしをたくさん使ってあげようということでメガ盛モヤシそばを始めました。

瀧 ああ、物価の優等生といわれているけど、もやし生産者は実は大変なんだって話題になりましたよね。そこで、業界を応援してあげようと思ったわけですね。

佐川さん まあ、あとは話題になればいいかなと。

瀧 でも、メガ盛が810円で、普通のモヤシそばも810円じゃないですか。お店困りませんか？

佐川さん もともと、モヤシそばというメニューがあったので、その値段に合わせたんです。だから、モヤシそばのもやしの量を250g、500g、1kgの３種類から選べるという感じです。

瀧 じゃあ、メガ盛モヤシそばは、ご主人の心意気メニューということですね。

佐川さん まあ、そうですね。



店主の佐川実さん。メガ盛はご主人の心意気メニューです！





瀧 ところで、なんで「銀座きもり」という店名なんですか？

奥さん この店を始める前に主人が働いていたお店が「きもり」という屋号だったんです。

瀧 銀座にあったんですか？

奥さん はい。それで、このお店を造ってくれた工事関係者の方が、「どうせなら銀座もつけたら」っておっしゃってくださったんです。自慢する意味合いはないんですけど、明るいイメージがあるので、いいかなと思ってつけました。

瀧 そうだったんですね。

――瀧さん、ミニパイルー丼は豚肉にニンニクが効いてますし、ミニピータン丼はさっぱりしていて夏にいい感じです。どっちもおいしいですよ。

瀧 珍しい丼ものだよね。本当にメニューが豊富で、近所にあったら毎日でも来たいお店です。ありがとうございました！

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■銀座きもり

東京都足立区東和3-20-14

03-3628-8887

※営業日時、メニュー、価格などは変更になる場合があります

※おいしいもやしソバなどの情報は【moemoyashisoba@gmail.com】まで

■ピエール瀧（ぴえーる・たき）

1967年生まれ、静岡県出身。ミュージシャン、俳優、声優、タレント。

「無駄こそ宝なり」が信条。好物はもやしソバ。

公式Instagram【@pierre_taki】

構成／TAKA-HO