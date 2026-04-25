殺人人形チャッキーを生み出した脚本家・監督のドン・マンチーニ氏が、新作映画の製作に取り組んでいることを明かした。1988年公開の第1作「チャイルド・プレイ」でシリーズを立ち上げたマンチーニ氏は、米ペンシルベニア州で開かれたSteel City Conに登壇し、「新しいチャッキー映画を書いている」と語ったと専門サイトBloody Disgustingが伝えている。



【写真】亡くなったチャッキー役俳優 不適切行為の疑いで捜査中だった

この発表はスピンオフドラマ「チャッキー」がSyfyで放送終了してから約2年ぶりとなる。マンチーニ氏は新作で脚本だけでなく監督も務める予定で「とても怖い作品にしたい」と語り、初期の「チャイルド・プレイ」シリーズのトーンに立ち返る意向を示している。



さらにマンチーニ氏は女優のジェニファー・ティリーと共に、新たなテレビシリーズの企画も進めていることを明かしたほか、チャッキーとは別のオリジナルホラー作品として「幽霊屋敷」を題材にした映画の脚本も執筆中だという。



新作映画は劇場公開を目指しており、これが実現すれば、2013年の「チャイルド・プレイ／誕生の秘密」、2017年の「チャイルド・プレイ～チャッキーの狂気病棟～」が劇場公開されずビデオ向けに製作された作品であったことから、約20年以上ぶりにチャッキーが映画館のスクリーンに復帰することになる。



（BANG Media International／よろず～ニュース）