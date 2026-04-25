安西ひろこ、医師からの言葉に「ず〜んときます」 突発性難聴公表から4ヶ月…診断結果明かす
タレントの安西ひろこ（47）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。右耳に発症した突発性難聴の経過を報告した。
【画像】つらい時に「左耳だけにつけてるよ」ダイソーで購入のアイテムも
安西は耳鼻科を受診したことを明かし、「聴力検査の結果残念ながら聴力は変わっていませんでした」と報告。「先生からは『突発性難聴になってから4ヶ月が経っているので聴力は固定されていると思うので治る事は厳しいです！治療は終わりです！』耳なりは慣れるしかない！との事でした」と説明した。
その上で「自分自身分かっていた事だけど私も人間なので目の前で言われると心に ず〜んときますね！どんなに強くあろうとしても弱い部分もあるそれが人間だからね」と率直な気持ちをつづった。
また左耳についても今後、定期検査を行うことになったとし、「今、突発性難聴になっている方 そして、自分の気持ちと反面 これからなってしまう方『自分だけじゃない！』『孤独じゃない！』『人間は適応能力があるので必ず慣れていく！』と思うと安心します。そして〜私もいます！〜コメントで支えてくださり
応援して下さり本当にありがとうございます」と感謝の思いを伝えた。
安西は昨年12月に自身のSNSで突発性難聴を公表していた。
【画像】つらい時に「左耳だけにつけてるよ」ダイソーで購入のアイテムも
安西は耳鼻科を受診したことを明かし、「聴力検査の結果残念ながら聴力は変わっていませんでした」と報告。「先生からは『突発性難聴になってから4ヶ月が経っているので聴力は固定されていると思うので治る事は厳しいです！治療は終わりです！』耳なりは慣れるしかない！との事でした」と説明した。
また左耳についても今後、定期検査を行うことになったとし、「今、突発性難聴になっている方 そして、自分の気持ちと反面 これからなってしまう方『自分だけじゃない！』『孤独じゃない！』『人間は適応能力があるので必ず慣れていく！』と思うと安心します。そして〜私もいます！〜コメントで支えてくださり
応援して下さり本当にありがとうございます」と感謝の思いを伝えた。
安西は昨年12月に自身のSNSで突発性難聴を公表していた。