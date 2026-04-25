「電撃辞任」だと騒ぎになっている。

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高野連は24日、宝馨会長（69）が一身上の都合により辞任届を提出し、これを受理したと発表。後任には北村聡副会長が昇格するとした。

高野連によれば今月、外部から宝会長に関する情報が連盟に届いたという。高野連が事実確認を進めたところ、学生野球憲章、高野連の理念、基本原則に抵触する行為が確認され、この日、宝会長を厳重注意措置とした。一方、具体的な行為の中身については、「関係者の名誉やプライバシーに関わるため、公表を差し控える」とした。

SNS上などでは、宝会長が何をやったのか、様々な憶測が飛び交うとともに、

などと、対応に批判的な声も上がっている。

「高野連は完全非公表と言う形をとっています。あくまで会長個人のプライベートの問題であって、高野連は一切、関与していないようですが…」（メディア関係者）

宝会長といえば、京大工学部、京大大学院を卒業後、京大防災研究所教授などを歴任、京大野球部監督や部長も務め、2021年12月に高野連会長に就任した。現在は3期目で、任期は27年までだった。

「宝会長が何をやったかはともかく、高野連とすれば渡りに船でしょう。今夏から採用されるビデオ判定に加え、すでに確定事項となりつつある7回制に関して、反対の声を挙げていたのが宝会長でしたからね。現場はもちろん、会長のもとには各界の有識者を中心に、導入に反対する声が殺到していましたから。しかし、高野連内では、会長を除く全理事が7回制導入に積極的だと言われています。宝会長の辞任が7回制導入の決定打になるのではないか」

とは、前出のメディア関係者だ。

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「7回制」と言えば、本紙日刊ゲンダイでコラムを連載する専大松戸・持丸修一監督も、大反対の声を上げるひとり。それはどのような考え、信念に基づいているのか。●関連記事 【もっと読む】やっぱり7回制に異議あり！（上） も高校野球ファンは要チェックだ。