【NMB48】次世代エース・芳賀礼が「B.L.T.」限定版表紙に！20歳の気品あふれる色香を解禁

東京ニュース通信社は、女性アイドルや女優、声優たちをハイクオリティーのグラビア＆ロングインタビューで紹介するエンタメ誌「B.L.T.2026年6月号 NMB48・芳賀礼表紙版」を4月28日（火）に発売！

NMB48・芳賀礼がB.L.T.初登場で限定版表紙に抜擢！20歳を迎えたばかりの“新たな色香”に注目!!

「B.L.T.2026年6月号 NMB48・芳賀礼表紙版」が4月28日（火）に発売することが決定！

NMB48の期待を背負う新エース・芳賀礼が、同誌初登場にして限定版の表紙を飾る。5月27日（水）の33rdシングル発売を前にしたこの抜擢は、彼女の圧倒的な存在感を改めて示した。

「B.L.T.2026年6月号 NMB48・芳賀礼表紙版」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏

撮影は20歳を迎えた直後のタイミングで実施。従来のフレッシュな魅力だけでなく、品性を感じさせる洗練された色香にも挑戦している。

「B.L.T.2026年6月号 NMB48・芳賀礼表紙版」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏

今回解禁された表紙カットには、バスタブの中からこちらを見つめる、吸い込まれそうなほど印象的な視線の一枚を採用。

可憐な佇まいはそのままに、ふとした瞬間にのぞかせる大人びた表情など、彼女の新たな一面が凝縮された一冊といえる。

「B.L.T.2026年6月号 NMB48・芳賀礼表紙版」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏

「B.L.T.2026年6月号 NMB48・芳賀礼表紙版」発売決定！

B.L.T.2026年6月号 NMB48・芳賀礼表紙版

表紙：芳賀礼（NMB48）

価格：1,430円（本体1,300円）（税10%）

【取扱店舗A】セブンネットショッピング

【特典内容】

芳賀礼（NMB48） ポストカード全3種類よりランダムで1枚

「B.L.T.2026年6月号 NMB48・芳賀礼表紙版」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【芳賀礼（NMB48）】 「B.L.T.2026年6月号 NMB48・芳賀礼表紙版」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【芳賀礼（NMB48）】 「B.L.T.2026年6月号 NMB48・芳賀礼表紙版」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【芳賀礼（NMB48）】

https://7net.omni7.jp/detail/1107702387

【取扱店舗B】TSUTAYA EBISUBASHI

【特典内容】

芳賀礼（NMB48） ポストカード 1枚

「B.L.T.2026年6月号 NMB48・芳賀礼表紙版」TSUTAYA EBISUBASHI購入特典ポストカード【芳賀礼（NMB48）】

さらにTSUTAYA EBISUBASHIにて、 B.L.T.2026年6月号 NMB48・芳賀礼表紙版発売記念パネル展が開催決定！

詳細は下記よりご確認ください。

https://ameblo.jp/tsutaya-4900/entry-12962997456.html

※芳賀礼（NMB48）のポストカード絵柄は、セブンネットショッピング／TSUTAYA EBISUBASHIでそれぞれ異なります。

※通常版の表紙人物は山下瞳月（櫻坂46）となります。

※表紙・裏表紙絵柄以外は通常版と同じ内容となります。

※限定表紙版および特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。



＜注意事項＞

※4月23日現在

※特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合があります。詳しくは各社HPにてご確認ください。

※特典付き販売店は、追加になる場合があります。