本日4月25日（土）よる7時〜7時56分 日本テレビ系で放送の「嗚呼‼みんなの動物園」。

捨てられた犬や多頭飼育崩壊の現場からレスキューされた犬など、行き場をなくして保護された犬を実に9年も前からボランティアでトリミングしてきた相葉雅紀。今回は、そんな相葉の保護犬トリミングに、親友の横山裕（SUPER EIGHT）が昨年8月の放送に続き再び登場！

二人が洗う犬は、それぞれ別々のブリーダーから保護されたゴールデン・ドゥードルとMIX犬の2匹。これまできちんとお世話されていなかったのか、2匹とも全身毛がボサボサの状態。二度目の登場となる横山は2匹の姿を見るなり、少しでも早くキレイにしてあげようと、早速相葉のフォローに回る。二人はあうんの呼吸で「刈る人」「保定する人」に分かれ、絶妙なコンビネーションでスピーディーにトリミングを続けていく。

横山は、昨年の「24時間テレビ」で走り切ったチャリティーマラソンの思い出話や、好きなヘアスタイルについても語るなど、親友の相葉を相手に本音トークを繰り広げる。相葉のトリミング技術を再び目の当たりにし、自分もトリミングを学びたいと今後の展望も語る。

ほか、保護猫“ワカメ”を預かり、人なれさせるべくお世話しているティモンディ・前田裕太の自宅に、猫好きで知られる声優・俳優の津田健次郎が訪問する様子も。

＜MC＞ 相葉雅紀

＜ナレーター＞ 有働由美子 ほか

＜出演＞ 高橋茂雄（サバンナ）、関根麻里、香音、篠原かをり、ヒロミ、中岡創一（ロッチ）、木村多江 / サンシャイン池崎、前田裕太（ティモンディ）、津田健次郎 / 横山裕（SUPER EIGHT） ほか