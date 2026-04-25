女優の綾瀬はるか（41）と映画監督・石井裕也氏（42）が24日、大阪市内で主演映画「人はなぜラブレターを書くのか」（公開中）の公開記念舞台あいさつを行った。

終盤には、サプライズでビデオメッセージが届いた。女優・西川愛莉（16）からで、「綾瀬さんと妻夫木（聡）さんの娘役としてご一緒させていただいて、最初はすごく緊張していたんですけど、お二人の温かさに何度も救われて、毎日現場に行くのが楽しみでした」などと感謝した。

現在は海外留学中という“娘”の変化に、綾瀬は「大きくなられましたね！髪の毛も…」と声を上げた。共演当時についても「すごいしっかりされていてね…ほんとにすばらしかったです」と振り返った。

石井監督も「彼女は堺市出身」と、本人に代わって地元・大阪の観客にアピール。「ほんとね、大型新人だと思いますよ」と称賛した。

「そんな緊張とかもしてなかったですよね」と言う石井監督に、綾瀬も「してなかったですよね。（西川のメッセージを見て）今、え？緊張してたの？と思った」と現場での度胸に太鼓判。石井監督は「かなり彼女は行くんじゃないですか？」と将来性を高く買っていた。

西川は2009年12月9日、大阪府生まれの16歳。22年、第9回東宝シンデレラオーディションで審査員特別賞を受賞し、芸能界入り。25年公開の映画「君の顔では泣けない」（監督坂下雄一郎）で映画初出演を果たした。