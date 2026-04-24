

オープン初日のIKEA岡山 イオンモール岡山 24日

スウェーデン家具大手の「IKEA」が岡山市のイオンモール岡山に24日オープンしました。開店直後は入場制限をするなど多くの人でにぎわいました。

開店10分前、IKEA岡山のスタッフ、通称コワーカーの熱が高まります。店の前には……

（柳下遥リポート）

「IKEA岡山がもうまもなく開店します。開店を前にずらっとお客さんが並んでいます」

（列の先頭の人）

「（Q.先頭ですがいかがですか？）1番になるの初めてなのでうれしい。中を見て購入しようと思う」

店内では、人気商品のフリーザーバッグに北欧らしい家具など、850点ほどが販売されています。

また、IKEAの各店舗にはその土地の生活を想定したモデルルームが作られています。IKEA岡山では、共働き家族が多いことから部屋の片付けがしやすいように収納ができる家具を多く配置したそうです。

（来店した人）

「実際に見られていいですね、ネットばかりで見てたので」

「神戸の方に行ったことがあるので、近くにできたので身近に行ける」

「収納グッズを目当てに来ました。たくさんあるので迷うので大変です」

「めっちゃ買いました。フリーザーバッグがめっちゃ好きで、これをストックで家にいっぱいあるのでいっぱい買いに来ました。（Q.岡山にできたことはどう？）通います」

今回、オープンを記念してこんなキャンペーンも！

（柳下遥リポート）

「きょうから3日間限定で黄色いアイテムを身につけて来店すると、こちらのかわいいチャームをもらうことができます」

（イケア・ジャパン 関西マーケットマネージャー／足立知巳さん）

「本当に朝一からいっぱい並んでいただいて驚きというか、感謝です。暮らしのパートナーとして岡山の皆さん、県内外の方にイケアに来ていただいて、イケアの商品を手に取ってお買い物体験をしていただきたい」

IKEA岡山はイオンモール岡山で午前10時～午後9時まで営業しています。