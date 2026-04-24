サッカーの元イングランド代表主将のデビッド・ベッカム氏と元「スパイス・ガールズ」でデザイナーの妻ビクトリア・ベッカム夫妻の仲むつまじい２ショットが注目を集めている。

ビクトリアが日本時間２４日にインスタグラムを更新。「Ｈｅａｄｉｎｇ ｔｏ ｔｈｅ ＠ｔｉｍｅ １００ Ｇａｌａ ｉｎ ＮＹＣ」と米ニューヨークで開催のガラパーティーへ向かうことを報告。自身はドレープが美しいオフホワイトのドレス、デビッド氏はタキシードと正装し、妻がキスをするように顔を近づけ、デビッド氏は満面に笑みを広げている。

この投稿には「なんてステキ」「世界一美しいカップル」「デビッド、すごくうれしそう！」「ゴージャス夫婦」などの声が寄せられている。

２人は１９９９年に結婚し、３男１女が誕生。しかし不和が報じられてきた長男ブルックリンさんが今年１月に自身のＳＮＳで「家族と和解するつもりはありません」と声明を発表。「生まれてこのかた、両親はメディアにおける家族の物語を支配してきました」と両親が体裁を守るために周囲を利用し、犠牲にしてきたと糾弾していた。