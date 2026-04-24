「Music:AI for Lighting」による音楽の曲調に合わせた車室内空間の演出のイメージ

ヤマハは、自動車内の間接照明(アンビエントライト)を、再生される音楽の曲調や展開に呼応して制御・演出する新技術「Music:AI for Lighting」を発表した。「楽器開発を通じて長年培ってきた音楽表現への知見と、音響機器メーカーとして携わってきたライブ演出の経験を融合」させたもので、今後国内外の自動車メーカーへ提案していく。

すでに開発済みの車室音響最適化技術「Music:AI」を照明演出に応用したもの。再生される音楽の表現を的確に捉えることで、音の魅力を引き立てる光の演出を実現し、上質で一体感のある車室空間を提供する。

近年、自動車は「セカンドリビング」として進化し、車室内で過ごす時間や利用シーンが広がり、音楽、映像、照明を含めた総合的な体験価値が求められるようになっている。

このうち照明演出は、マルチカラーLEDなどの表示デバイスが普及する一方、音楽表現の意図や展開にまで対応した演出はなく、音量やリズムといった限られた要素に連動するもの、あらかじめ定義された演出パターンの適用にとどまっているのが実情だという。

「Music:AI for Lighting」による音楽の曲調に合わせた車室内空間の演出のイメージ

「Music:AI for Lighting」は、「楽曲連動AI」と「映像連動AI」の2種類を用意し、音楽をリアルタイムで分析し、その結果に応じて演出を自動生成することで、ライブ演出のような、音と光が有機的に呼応する体験を実現する。

楽曲連動AIでは、再生中の音楽をリアルタイム解析し、楽曲の構造・曲調を把握。曲調の変化に応じて、最適な色調や照明パターンを自動編成することで「照明エンジニアが行なうような演出を車室内に再現。楽曲と車室空間に調和する、自然で洗練されたライティングを実現」する。

もうひとつの映像連動AIは、再生中のコンテンツの音要素に着目し、「セリフ」「BGM」「環境音」「効果音」などを瞬時に識別・分析。リアルタイムにコンテンツを分析することで最適なライティング演出を実現し、映像コンテンツの魅力を最大化するという。