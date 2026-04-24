【ヨッシー ポップコーンボックス】 4月24日 発売 価格：6,800円

4月24日、映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」がいよいよ日本公開された。本稿では、公開に合わせて劇場で販売されている「ヨッシー ポップコーンボックス」を購入したので、写真と合わせてご紹介する。

「ヨッシー ポップコーンボックス」は、「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」でも活躍するヨッシー型のポップコーンボックス。ヨッシーがタマゴを抱いて座る姿が立体化されており、ポップコーンはタマゴの中に入れられる。「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」が上映されているTOHOシネマズで販売されている映画館限定商品だ。価格は6,800円。

ヨッシー ポップコーンボックス

実物を見てみると、まず思うのは「かなりデカい」ということ。大きさにして、バレーボール2個分はあるだろうか。やや大きめの赤ん坊くらいのサイズ感であり、大人ならなんとか片手で抱えられる、子どもなら両手で抱えてやっと持てるほどはある。6,800円という高めの価格設定も少し理解できるくらい、とにかくデカい。

ヨッシーの造形の方に目を移すと、かわいさが爆発している。正面、横、後ろとどこから見ても隙がなく、ヨッシーグッズとしてもとても優秀だ。デカいことも相まって、嬉しいくらい存在感がある。ちなみに映画のヨッシーは肌がツルツルではなく、爬虫類のような少しだけデコボコとした質感になっているのだが、このポップコーンボックスでもその質感が再現されており、ここに映画らしさを感じられる。

造形のかわいさに隙がない

肌は映画に合わせて、ややデコボコした質感になっている

タマゴ部分がケースになっている

タマゴ周囲のアップ

なお本商品はポップコーンボックスではあるものの、ストラップは付属せず、またかけるようなパーツもない。造形の良いポップコーンボックスは家に飾っておくケースも多くあると思うが、飾ったときによりスッキリとした見栄えになるという点で、個人的には良い判断だと思う。

ポップコーンボックスは数量に限りがあるため売り切れる可能性があるが、もし欲しいという場合は早めに劇場に行くことをオススメする。想像以上の大きさがあるので、持ち帰る際は大きめの袋を持参するか、購入の際に大きい袋を頼むといいだろう。またTOHOシネマズのECサイトでも4月24日12時より販売予定となっている。こちらも合わせてチェックいただきたい。

Nintendo Switch 2 Proコントローラーとのサイズ比較。デカいです

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