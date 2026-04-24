旅行系YouTuberが解説。ANA新運賃体系で「当日アップグレード」が完全に封じられるカラクリ
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YouTubeチャンネル「CHIKATABI / SFC修行と旅情報系チャンネル」が、「ファーストクラスは本当に『買い』か？～CHIKAが暴くコスパの真実～」を公開した。動画では、2026年5月のANA国内線ルール大改定に伴う運賃体系の変更と、SFC修行における「最適解」について解説している。
CHIKA氏はまず、2026年5月19日より、これまでのプレミアムクラスが「ファーストクラス」に、普通席が「エコノミークラス」に名称変更されることを紹介。サービス内容に変更はないとしつつも、同時に導入される新運賃体系によってプレミアムポイント（PP）の積算率が大きく変わると警鐘を鳴らす。
新運賃は「シンプル」「スタンダード」「フレックス」の3つに集約され、ファーストクラスのPP積算率はそれぞれ120%、130%、150%と細分化される。中でも修行僧に最も影響を与えるのが、最安の「シンプル」運賃では「アップグレード不可」となる点だ。これまで王道だった、一番安い運賃を買って当日アップグレードするという戦術が完全に封じられることになった。
ではどう乗るのが一番お得なのか。CHIKA氏は、スタンダード運賃からの当日アップグレードと、最初から「シンプル」のファーストクラスを購入した場合を比較。積算率こそスタンダード運賃からのアップグレードが上回るものの、搭乗ポイントの付与数やアップグレードできないリスクなどを考慮すると、最初からファーストクラスを買う方が優位であると説明する。
CHIKA氏は、新ルール下でのSFC修行における最強の武器は「最初からシンプルファーストクラスを狙い撃ちする」ことだと断言する。確実に休める日を最速で押さえる知識と行動力が、これからの修行を制するカギとなりそうだ。
CHIKA氏はまず、2026年5月19日より、これまでのプレミアムクラスが「ファーストクラス」に、普通席が「エコノミークラス」に名称変更されることを紹介。サービス内容に変更はないとしつつも、同時に導入される新運賃体系によってプレミアムポイント（PP）の積算率が大きく変わると警鐘を鳴らす。
新運賃は「シンプル」「スタンダード」「フレックス」の3つに集約され、ファーストクラスのPP積算率はそれぞれ120%、130%、150%と細分化される。中でも修行僧に最も影響を与えるのが、最安の「シンプル」運賃では「アップグレード不可」となる点だ。これまで王道だった、一番安い運賃を買って当日アップグレードするという戦術が完全に封じられることになった。
ではどう乗るのが一番お得なのか。CHIKA氏は、スタンダード運賃からの当日アップグレードと、最初から「シンプル」のファーストクラスを購入した場合を比較。積算率こそスタンダード運賃からのアップグレードが上回るものの、搭乗ポイントの付与数やアップグレードできないリスクなどを考慮すると、最初からファーストクラスを買う方が優位であると説明する。
CHIKA氏は、新ルール下でのSFC修行における最強の武器は「最初からシンプルファーストクラスを狙い撃ちする」ことだと断言する。確実に休める日を最速で押さえる知識と行動力が、これからの修行を制するカギとなりそうだ。
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