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【タッチパッド付き】とってもエモい「Ewin テンキー 電卓」を買ってみました。手帳型の電卓がテンキーになり、タッチパッド付きなんです

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YouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」が、「【タッチパッド付き】とってもエモい「Ewin テンキー 電卓」を買ってみました。手帳型の電卓がテンキーになり、タッチパッド付きなんです」を公開した。動画では、IT・ビジネス書作家の戸田覚氏がEwinの「テンキー電卓 タッチパッド」をレビューし、事務作業や外出先でのPC作業を効率化する実用性を解説している。



外観はレザー調の合皮素材が使われており、手帳型のデザインが特徴的だ。戸田氏はこのデザインに対し「なんかちょっと懐かしい感じしません？」とコメント。重量は136gとスマートフォンの約7割程度と非常に軽く、マグネット式の折りたたみ構造を採用しているため、カバンの中で不用意に開く心配がなく持ち歩きに適している。



機能面では、単なる電卓としてだけでなく、Bluetoothで2台のデバイスとペアリングでき、テンキーおよびタッチパッドとしても使用できる。パンタグラフ式のキーは静音性に優れており、アイソレーション設計でホコリが溜まりにくい構造となっている。戸田氏は実際の打鍵感について「軽すぎない」と評価した。電卓としては12桁まで表示でき、入力間違いを修正できるバックスペースキーが搭載されている点をメリットとして挙げている。



また、タッチパッドの操作性についても言及し、複数の指を使ったジェスチャー操作に対応していると説明。特にiPadとの連携機能を高く評価し、タッチパッド非搭載のコンパクトな折りたたみキーボードと組み合わせて使うことで、作業環境が大きく向上すると実演を交えて解説した。バッテリーはType-C充電式で最大70時間持続し、10分間操作がないとスリープモードに入る省電力仕様となっている。



動画の最後で戸田氏はこの製品を「72点」と評価。金属製のような高級感には欠けるものの、約3,980円という手頃な価格設定を考慮すれば十分な機能性があると総括した。外出先での経理作業やデータ入力が多いビジネスパーソンにとって、日々の業務をサポートする頼もしい選択肢となりそうだ。