レースクイーン（現レースアンバサダー）でモデルの荒井つかさ(31)が22日、自身のX(旧ツイッター)を更新。今年度をもって芸能活動を引退することを明かした。



【写真】実はプロ選手！ダーツを構える姿も様になっている荒井つかさ

荒井は文書を掲載し、「突然のご報告になってしまうのですが、今年度をもちまして、すべての芸能活動を引退することにしました」と発表。これまでの活動を振り返り「レースクイーン大賞グランプリという大きな賞をいただくこともでき、今振り返っても、本当に恵まれた環境の中で活動させていただいたなと感じています」と感謝を記した。



今後については「来年にラストイベントを開催したいと考えています」と引退前の最後のイベントも予告。「私は表に立つ活動からは離れますが、今後も頑張っていく後輩たちのことを、ぜひ応援してもらえたら嬉しいです」と記し、「残りの時間も大切に、ひとつひとつを噛みしめながら過ごしていきたいと思っています」と結んだ。引退の理由については、詳細を記さなかった。



荒井は2012年から活動するモデル。2016年1月に「2015日本レースクイーン大賞」にて、グランプリを獲得した。2025年からは、ソフトダーツ団体「PERFECT」のプロ選手としても活動していた。



（よろず～ニュース編集部）