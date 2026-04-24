4月23日、人気お笑いコンビ「エレキコミック」のやついいちろう（51）が主催している、毎年恒例のイベント「YATSUI FESTIVAL! 2026」（以下、やついフェス）の出演アーティスト最終発表が行われた。

これまで発表されたPUFFY、レキシといった人気アーティストに加え、最終発表では井ノ原快彦（49）や話題のモナキといった豪華な顔ぶれ67組が追加。そのなかに、しばらく表舞台から姿を消していた“あの芸人”の名前が――。

それはお笑いコンビ「スピードワゴン」の小沢一敬（52）だ。

小沢といえば、’23年12月に「週刊文春」が報じたダウンタウン・松本人志（62）の性的行為強要疑惑に関して、松本が主催する飲み会に女性をアテンドする役割で関与していた疑惑が報じられていた。

当初、報道を受けて小沢の所属事務所は“性行為を目的とした飲み会のセッティングはなかった”と否定し、変わらず活動を継続すると発表していたが、世間からの抵抗が強かったことも受けて’24年1月から芸能活動を自粛。

自粛期間中は、本誌が’25年7月に“浅黒マッチョ化”したプライベートの姿を目撃することはあったものの、一切表舞台には出てこず、沈黙を貫いてきた。

そして、今年3月19日に所属事務所の公式サイトで活動を再開することが発表。同月28日には都内のライブハウスで開催されたお笑いライブに相方・井戸田潤（53）と出演し、漫才を披露し、再出発を果たしていた。

現状判明しているスケジュールでは、今回発表された「やついフェス」は5月に控えるスピードワゴンでの単独ライブの次の仕事となる。同イベントはミュージシャンによるライブだけでなく、文化人によるトークショーやお笑い芸人によるネタ披露も行われているため、小沢もてっきり芸人としての出演かと思いきや……。

発表されたアーティスト一覧を確認すると、小沢は「ミュージシャン」として登録されていたのだ。小沢が当日どのようなパフォーマンスを披露するのかは未知数だが、ミュージシャンとして出演が決まったことにX上では驚きの声が。

《ミュージシャン枠でスピードワゴンの小沢さんが》

《ただスピードワゴンの小沢さんがミュージシャン枠に入っているのが気になる》

《「小沢一敬（スピードワゴン）」はカルチャー枠じゃなくてミュージシャン枠なのね》

とはいえ、「やついフェス」をよく知る音楽関係者にとっては、「納得の人選」のようだ。

「小沢さんとやついさんは旧知の仲で、これまで何度もやついフェスに出演してきました。

人気企画の歌合戦コーナーに登場し、歌声を披露するなど“ミュージシャン”として盛り上げてきました。そもそも小沢さんは大の音楽好きでもあるので、今回はがっつり歌声を披露してくれるのではないでしょうか」