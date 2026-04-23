バルサが正式発表、18歳ヤマルは左ハムストリング負傷で今季絶望も「W杯は出場可能の見込み」
バルセロナは、スペイン代表FWラミネ・ヤマルが左足ハムストリングを負傷し、今季残り試合を欠場する見込みになったと発表した。
クラブの公式声明では、「実施された検査により、トップチーム所属選手ラミネ・ヤマルが左足ハムストリング(大腿二頭筋)を負傷していることが確認された。選手は保存療法による治療プランに従う」と説明された。また、「ヤマルはシーズン残り試合を欠場することになるが、ワールドカップには出場可能と見込まれている」との見通しも示されている。
ヤマルは22日のラ・リーガ第33節セルタ戦(○1-0)でスタメン出場。前半40分に先制ゴールとなるPKを決めたが、その直後に左足ハムストリングを痛めた様子で倒れ、そのまま交代していた。
18歳のスペイン代表MFは今季バルセロナの主力としてフル稼働を続けており、公式戦を通じて攻撃の中心的役割を担ってきた。スペイン紙『ムンド・デポルティボ』や『スポルト』など複数メディアは、ここ数週間で出場時間が増加していたこともあり、疲労の蓄積が負傷の一因となった可能性を指摘していた。
一方でクラブは、手術ではなく保存療法を選択した点から、長期離脱には至らない見通しであることも強調している。スペイン代表への影響も注目されているが、現時点では6月開幕の北中米W杯には間に合うと見込んでいる。
クラブの公式声明では、「実施された検査により、トップチーム所属選手ラミネ・ヤマルが左足ハムストリング(大腿二頭筋)を負傷していることが確認された。選手は保存療法による治療プランに従う」と説明された。また、「ヤマルはシーズン残り試合を欠場することになるが、ワールドカップには出場可能と見込まれている」との見通しも示されている。
18歳のスペイン代表MFは今季バルセロナの主力としてフル稼働を続けており、公式戦を通じて攻撃の中心的役割を担ってきた。スペイン紙『ムンド・デポルティボ』や『スポルト』など複数メディアは、ここ数週間で出場時間が増加していたこともあり、疲労の蓄積が負傷の一因となった可能性を指摘していた。
一方でクラブは、手術ではなく保存療法を選択した点から、長期離脱には至らない見通しであることも強調している。スペイン代表への影響も注目されているが、現時点では6月開幕の北中米W杯には間に合うと見込んでいる。