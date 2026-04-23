NASAが「アルテミスII」ミッションで撮影された“地球の入り”動画をシェア

まずは、こちらの動画をご覧ください。月の向こう側へ沈んでいく、三日月形に輝く地球。実際に月の周辺へ行かないと見ることができない、今はまだ限られた人だけが直接目にすることのできる光景です。

【▲ NASAのReid Wiseman宇宙飛行士が撮影した“地球の入り”の動画（Credit: NASA）】

Artemis IIミッションのコマンダーがスマートフォンで撮影

NASA（アメリカ航空宇宙局）がYouTubeでシェアしたこの動画は、先日月周辺への往復を成功させて帰還した「Artemis II（アルテミスII）」ミッションでコマンダーを務めたNASAのReid Wiseman宇宙飛行士が、有人宇宙船「Orion（オリオン、オライオン）」の窓越しに撮影したものです。

日本時間2026年4月7日7時41分頃、Orion宇宙船は地球から見て月の裏側へと回り込みました。その宇宙船からは月の地平線へと沈む“地球の入り”が見えていたのですが、Wiseman宇宙飛行士はその様子をスマートフォンで動画撮影していたのです。

Wiseman宇宙飛行士がこの動画をSNSでシェアした時の投稿によると、シャッター音はミッションスペシャリストのChristina Koch宇宙飛行士が撮影に使っていたカメラのもの。また、一緒に地球の入りを見ていたクルーの感嘆の声も録音されています。

Only one chance in this lifetime…

Like watching sunset at the beach from the most foreign seat in the cosmos, I couldn’t resist a cell phone video of Earthset. You can hear the shutter on the Nikon as @Astro_Christina is hammering away on 3-shot brackets and capturing those… pic.twitter.com/8aWnaFJ69c

- Reid Wiseman (@astro_reid) April 19, 2026



【▲ “地球の入り”動画をXでシェアしたReid Wiseman宇宙飛行士のポスト】

カメラのオートフォーカスが最初は宇宙船の窓に合っていて、その後に月と地球がはっきり写し出されるところや、地球が沈んでいく速度など、静止画ではわからない臨場感がしっかりと伝わってきます。

アメリカが主導する有人月探査計画「Artemis」で最初の有人ミッションとなったArtemis IIについては、以下のリンクから関連記事をご参照ください。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

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