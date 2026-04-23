King ＆ Prince、4大ドームツアーのBlu-ray＆DVD化決定 デビュー日に未配信楽曲全78曲配信開始へ

King ＆ Prince、4大ドームツアーのBlu-ray＆DVD化決定 デビュー日に未配信楽曲全78曲配信開始へ