King ＆ Prince、4大ドームツアーのBlu-ray＆DVD化決定 デビュー日に未配信楽曲全78曲配信開始へ
【モデルプレス＝2026/04/23】King ＆ Princeの4大ドームツアー「King ＆ Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜」東京ドーム公演を収めたライブBlu-ray・DVDが、6月24日に発売決定。さらに、デビュー記念日の5月23日には未配信楽曲全78曲がデジタル配信され、King ＆ Princeの全楽曲が配信開始となることが、YouTube LIVEにて発表された。
【写真】キンプリ4大ドームツアー、圧巻パフォーマンス
今回パッケージ化されるのは、昨年12月にリリースされたアルバム「STARRING」を引っ提げ、2026年1月17日から開催された4大ドームツアーより、2月19日東京ドーム公演の映像。「STARRING」はBillboard JAPAN“HOT ALBUMS”総合アルバム・チャートで3週連続1位を獲得し、現在もチャートインを継続。同チャートTOP10に累計16週ランクインするロングヒット作品である。本ツアーは「STARRING」の世界観を鮮やかに拡張したエンターテインメントショーであり、コンセプト構築からライブ演出の細部に至るまでメンバー2人が中心となってこだわり抜いた内容。
本作には、SNSでの総再生回数が4.5億回を突破した「Theater」をはじめとしたアルバム収録曲に加え、2人体制のライブとしては初披露となる楽曲群、さらに「シンデレラガール」「koi-wazurai」など代表曲を収録。全32曲のボリュームとなる。特典映像には初回限定盤・通常盤それぞれ異なる映像を収録し、詳細は後日発表。
また、デビュー8周年記念日の5月23日には、これまで未配信だったシングルカップリング曲やアルバム収録曲など全78曲を一斉配信。King ＆ Princeの全楽曲がストリーミングサービスおよびダウンロードサービスで視聴可能となる。（modelpress編集部）
＜初回限定盤：Blu-ray／2枚組、DVD／3枚組＞
・ライブ本編（初回限定盤・通常盤共通）全32曲収録
・特典映像：詳細後日発表
※スペシャルパッケージ仕様（トールサイズデジパック、40Pフォトブック、三方背ケース）
＜通常盤：Blu-ray／2枚組、DVD／2枚組＞
・ライブ本編（初回限定盤・通常盤共通）全32曲収録
・特典映像：詳細後日発表
※通常トールパッケージ仕様
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◆King ＆ Prince4大ドームツアー Blu-ray＆DVD発売決定
今回パッケージ化されるのは、昨年12月にリリースされたアルバム「STARRING」を引っ提げ、2026年1月17日から開催された4大ドームツアーより、2月19日東京ドーム公演の映像。「STARRING」はBillboard JAPAN“HOT ALBUMS”総合アルバム・チャートで3週連続1位を獲得し、現在もチャートインを継続。同チャートTOP10に累計16週ランクインするロングヒット作品である。本ツアーは「STARRING」の世界観を鮮やかに拡張したエンターテインメントショーであり、コンセプト構築からライブ演出の細部に至るまでメンバー2人が中心となってこだわり抜いた内容。
本作には、SNSでの総再生回数が4.5億回を突破した「Theater」をはじめとしたアルバム収録曲に加え、2人体制のライブとしては初披露となる楽曲群、さらに「シンデレラガール」「koi-wazurai」など代表曲を収録。全32曲のボリュームとなる。特典映像には初回限定盤・通常盤それぞれ異なる映像を収録し、詳細は後日発表。
また、デビュー8周年記念日の5月23日には、これまで未配信だったシングルカップリング曲やアルバム収録曲など全78曲を一斉配信。King ＆ Princeの全楽曲がストリーミングサービスおよびダウンロードサービスで視聴可能となる。（modelpress編集部）
◆「King ＆ Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜」Blu-ray＆DVD概要
＜初回限定盤：Blu-ray／2枚組、DVD／3枚組＞
・ライブ本編（初回限定盤・通常盤共通）全32曲収録
・特典映像：詳細後日発表
※スペシャルパッケージ仕様（トールサイズデジパック、40Pフォトブック、三方背ケース）
＜通常盤：Blu-ray／2枚組、DVD／2枚組＞
・ライブ本編（初回限定盤・通常盤共通）全32曲収録
・特典映像：詳細後日発表
※通常トールパッケージ仕様
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