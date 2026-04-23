2027年度からU-18女子サッカーの最高峰リーグが創設されることになり、初年度に参加する16チームに、冬の選手権女王・柳ヶ浦高校（大分・宇佐市）が選ばれました。

日本女子プロサッカーリーグ（WEリーグ）は23日、日本サッカー協会とともに「U-18女子サッカープレミアリーグ」を2027年4月から開くことを発表しました。

初年度は、直近3年間の全国大会での成績から、「ストレートイン」として12チームを選出。残りの4枠はプレーオフで争います。このうち高校部活動5チームの中に柳ヶ浦高校が入りました。また九州からは鹿児島・神村学園も選ばれています。

柳ヶ浦高校は2025年度の冬の選手権で、大分県代表として初めて全国優勝を果たすなど近年全国大会で上位に進んでいます。

柳ヶ浦高校女子サッカー部・林和志監督は「協会選出の12チームに入れたのは大変喜ばしいことです。高体連だけでなくクラブユースとも公式戦で戦えるのは子どもたちの成長が加速すると思う」とコメントしています。

従来、高体連では地域リーグまでしかなく、クラブユースと戦う機会も限られていました。プレミアリーグ創設により、柳ヶ浦も同年代の強豪チームと定期的に戦えるようになります。

リーグは東西8チームに分かれてホーム＆アウェー方式の2回戦総当たりを経て、東西の優勝チームがファイナルに進み女王を決めます。

WEリーグは、国内の女子育成ピラミッドの最高峰となるリーグを整備することで競技力向上を図りつつ、育成年代の日本女子代表チームをレベルアップし、なでしこジャパンのFIFA女子ワールドカップ優勝・オリンピック金メダル獲得を目指します。

【ストレートイン12チーム】

〈クラブ〉

マイナビ仙台レディースユース（宮城県）

三菱重工浦和レッズレディースユース（埼玉県）

日テレ・東京ヴェルディメニーナ（東京都）

ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ（神奈川県）

セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18（大阪府）

INAC神戸レオンチーナ（兵庫県）

〈高校〉

聖和学園高校（宮城県）

藤枝順心高校（静岡県）

大商学園高校（大阪府）

柳ヶ浦高校（大分県）

神村学園高等部（鹿児島県）

〈その他〉

JFAアカデミー福島（福島県）