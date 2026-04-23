スシロー、GWにかけて新スイーツ2種類 パティシエ顔出しプロフ紹介【一覧】
回転寿司チェーン「スシロー」（運営：あきんどスシロー）は、“SUSHIRO Cafe”の新スイーツ『クラシックプリンパフェ』と『生チョコ風モンブラン』を4月22日より全国の店舗で販売開始した。
【写真】『生チョコ風モンブラン』＆パティシエの皆さん顔出し
“SUSHIRO Cafe”では、「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトに、専属パティシエが開発したスイーツを展開。年間200種類を超える試作品の中から、厳選したこだわりのスイーツを届けている。
『クラシックプリンパフェ』は、スシローの定番スイーツ「クラシックプリン」をまるごと1つ使用した、プリンが主役のパフェ。昔ながらのかため食感で、カスタードのコク深い「クラシックプリン」に、ミルクアイス、カラメルソースなどを合わせた。たまごのコクと滑らかな食感が広がる贅沢なパフェとなっている。
『生チョコ風モンブラン』は、アクセントになるよう、センターのホイップクリームにチョコチップを加えている。トッピングにココアパウダーをかけ、カカオの香りとコクを感じられる一品に仕上げた。
■商品名：クラシックプリンパフェ
価格：税込380円〜
販売期間：2026年4月22日（水）〜5月10日（日）
※販売予定総数48万食が完売次第終了
※店舗によって価格が異なる
※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPで確認
■商品名：生チョコ風モンブラン
価格：税込280円〜
販売期間：2026年4月22日（水）〜5月10日（日）
※販売予定総数27万食が完売次第終了
※店舗によって価格が異なる
※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPで確認
※持ち帰り対象外。
※持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外
※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合あり
※写真はイメージ
【パティシエ紹介】
月輪ひかりさん
製菓学校を卒業後、一流ホテルのレストラン専属パティシエとして勤務したのち、スシローのスイーツ部門の商品開発担当に。菓子製造技能士（2級）試験において、大阪地区の成績優秀者として表彰経験も。
作田潤一さん
幼いころから食に携わることを志し、個人店のチーフ・パティシエとして勤務した後、一流ホテルのパティシエとして、スイーツの開発・製造に携わる。入社以後も、幅広い経験を活かして、スイーツ開発に取り組む。
佐藤真衣子さん
製菓学校卒業後、大手菓子メーカーで長年、デザートの商品開発に従事。メーカーで培った幅広い知識とトレンド感覚を活かし、お客さまの反応を直接感じられるスシローで、新たなスイーツ開発に取り組む。
内平愛理さん
製菓学校卒業後、人気のあるケーキ店などで経験を積み、パティスリーの立ち上げや店長兼シェフ・パティシエとして活躍。製造から経営までこなした幅広い経験を活かし、常識にとらわれない自由な発想で商品開発を手掛ける。
【写真】『生チョコ風モンブラン』＆パティシエの皆さん顔出し
“SUSHIRO Cafe”では、「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトに、専属パティシエが開発したスイーツを展開。年間200種類を超える試作品の中から、厳選したこだわりのスイーツを届けている。
『生チョコ風モンブラン』は、アクセントになるよう、センターのホイップクリームにチョコチップを加えている。トッピングにココアパウダーをかけ、カカオの香りとコクを感じられる一品に仕上げた。
■商品名：クラシックプリンパフェ
価格：税込380円〜
販売期間：2026年4月22日（水）〜5月10日（日）
※販売予定総数48万食が完売次第終了
※店舗によって価格が異なる
※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPで確認
■商品名：生チョコ風モンブラン
価格：税込280円〜
販売期間：2026年4月22日（水）〜5月10日（日）
※販売予定総数27万食が完売次第終了
※店舗によって価格が異なる
※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPで確認
※持ち帰り対象外。
※持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外
※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合あり
※写真はイメージ
【パティシエ紹介】
月輪ひかりさん
製菓学校を卒業後、一流ホテルのレストラン専属パティシエとして勤務したのち、スシローのスイーツ部門の商品開発担当に。菓子製造技能士（2級）試験において、大阪地区の成績優秀者として表彰経験も。
作田潤一さん
幼いころから食に携わることを志し、個人店のチーフ・パティシエとして勤務した後、一流ホテルのパティシエとして、スイーツの開発・製造に携わる。入社以後も、幅広い経験を活かして、スイーツ開発に取り組む。
佐藤真衣子さん
製菓学校卒業後、大手菓子メーカーで長年、デザートの商品開発に従事。メーカーで培った幅広い知識とトレンド感覚を活かし、お客さまの反応を直接感じられるスシローで、新たなスイーツ開発に取り組む。
内平愛理さん
製菓学校卒業後、人気のあるケーキ店などで経験を積み、パティスリーの立ち上げや店長兼シェフ・パティシエとして活躍。製造から経営までこなした幅広い経験を活かし、常識にとらわれない自由な発想で商品開発を手掛ける。