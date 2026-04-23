「ローファースニーカー」や「スニーカーローファー」と呼ばれる「見た目は端正なローファーですが、履き心地はスニーカー」というシューズが人気だそうです。

「見た目は端正なローファーですが、アッパーやソールにはスニーカーの素材を採用しています。その驚くほどの履き心地の良さに、店頭で手に取られる方が非常に増えています。特にブラックカラーは、”通勤用のメインの一足”として選ばれるケースが目立ちますね」と話してくれたのは、実際にローファースニーカーを販売する株式会社エービーシー・マート販売促進部の森田真波さんです。

様々なローファースニーカーを同社は取り扱っていますが「コストパフォーマンスに優れたVANSはエントリーモデルとしても幅広くな支持を獲得しています。CONVERSEは 上質なレザー素材を使い、本格的な革靴に近いルックスを実現。フォーマルな場にも馴染みます。NIKEはソールに独自のエアクッションを搭載。ハイテクスニーカーの歩行性能をそのままローファーに落とし込んでいます」とのこと。

購入層については「トレンドに敏感な20〜30代の方はもちろんですが、実用性を重視する幅広い年齢層の方々に”通勤靴”として選ばれています。ローファーが持つ”トレンド感と上品な見た目”と”スニーカーの機能性”を両立している点が、現代のライフスタイルにマッチしたのだと思います」としています。

「2026年に入り、スニーカーローファーという言葉はメディアでも頻繁に目にするようになりました」と森田さんは話します。

また「認知度が飛躍的に上がったことで、もはや一時的な流行ではなく、シューズ界の”新ジャンル”として定着したと感じています」とも語ってくれました。

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※画像提供:株式会社エービーシー・マート

(執筆者: 6PAC)