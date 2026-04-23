春になると、「なんとなくだるい」「やる気が出ない」「しんどい」と感じる人が結構いらっしゃいます。体に明らかな異常はないのに、気分がすっきりしない。そんな状態に心当たりがあるかたも多いのではないでしょうか。

この時期は、気温や天候が大きく変わる、「季節の変わり目」です。寒い日と暖かい日を繰り返す日々が、知らないうちに体に負担をかけています。さらに四月は、新しい環境に身を置く人も多い時期です。職場や学校、人間関係の変化による緊張も重なり、心身ともに疲れやすくなります。その結果、「なんとなくだるい」という状態が起きやすくなるのです。

「だるさ」の正体は自律神経の乱れ

こうした不調の背景にあるのが、「自律神経」のバランスです。自律神経とは、私たちが意識しなくても体の状態を調整してくれる神経の働きのことです。呼吸、心拍、体温、消化など、生命維持に関わる機能をコントロールしています。この自律神経には、大きく分けて2つの働きがあります。

交感神経（活動モード） 副交感神経（リラックスモード）

日中は交感神経が優位になり、体を活動的な状態にします。一方で、夜になると副交感神経が優位になり、体をリラックスモードへと切り替えます。本来はこの2つがバランスよく切り替わることで、体調は安定します。しかし、季節の変化や環境のストレスが重なると、このバランスが崩れやすくなります。

たとえば、日中なのにぼんやりして集中できない、夜なのに頭が冴えて眠れない、といった状態は、この切り替えがうまくいっていないサインです。こうした状態が続くと、「だるさ」として自覚されやすくなります。

生活リズムが乱れると、さらに悪化する

自律神経を整えるうえで大切なのが生活リズムです。人の体は、朝に活動し、夜に休むというリズムに合わせて機能しています。ところが、寝る時間や起きる時間がバラバラになると、このリズムが崩れてしまいます。

たとえば、

休日に昼過ぎまで寝てしまう 夜遅くまでスマートフォンを見てしまう 食事の時間が不規則になる

こうした習慣は、自律神経のバランスを乱す原因になります。特にこの時期は、もともと不安定になりやすいため、生活リズムの乱れが体調不良に直結しやすくなります。「少しぐらい大丈夫」と思っているズレが積み重なることで、気づかないうちに不調が長引いてしまうことも少なくありません。

「なんとなくだるい」を整える小さな習慣

では、具体的にどのような習慣を意識すればよいのでしょうか。ポイントは、「大きく変える」のではなく「小さく整える」ことです。

・朝は光を浴びる

朝起きたら、まずカーテンを開けて日光を浴びることが大切です。光を浴びることで体内時計（サーカディアンリズム）がリセットされ、「朝」と「夜」のリズムが整いやすくなります。可能であれば、ベランダに出たり、数分外を歩いたりするだけでも効果があります。短い時間でも構いませんが、「毎日続ける」ことが重要です。

・起きる時間を一定にする

睡眠リズムを整えるうえで重要なのは、「寝る時間」よりも「起きる時間」です。多少夜更かしをしてしまっても、起きる時間を大きくずらさないようにすることで、体のリズムは整いやすくなります。休日でも、普段より1時間程度のズレにとどめるのが理想です。

起きる時間が安定してくると、自然と夜も眠くなりやすくなり、結果として睡眠の質も改善していきます。

・軽い運動を取り入れる

朝や日中に軽く体を動かすことも効果的です。ウォーキングやストレッチなど、負担の少ないもので構いません。「運動しなければ」と構える必要はなく、通勤時に少し歩く距離を増やす、階段を使うといった程度でも十分です。継続することで、体は徐々にリズムを取り戻していきます。

また、運動は気分のリフレッシュにもつながります。軽く体を動かすだけでも、頭の切り替えがしやすくなり、だるさの軽減を実感できることもあります。

・食事は「ゆっくり噛む」

食事のときにゆっくり噛むことも、自律神経を整えるポイントです。ゆっくりよく噛んで食事をとることには、副交感神経を優位にし、体をリラックスさせる働きがあります。忙しいとつい早食いになりがちですが、意識的にゆっくり食べることで、体の緊張が緩みやすくなります。また、食事の時間をある程度固定することも、体のリズムを整えるうえで有効です。

・夜は「リラックス」に寄せる

夜はできるだけ、体を休ませる方向に持っていくことが大切です。

たとえば、

寝る前にスマートフォンを長時間見ない 強い刺激のある映像を避ける ぬるめのお風呂に入る

といった工夫が有効です。

さらに、照明を少し暗めにするだけでも、体は「休む時間だ」と認識しやすくなります。環境を整えることも、リズム作りのひとつです。

・深呼吸やストレッチを習慣にする

寝る前に軽いストレッチや深呼吸を取り入れるのもおすすめです。呼吸をゆっくり整えることで、副交感神経が優位になり、自然と眠りやすくなります。呼吸に意識を向ける時間をつくるだけでも、日中の緊張が和らぎやすくなります。難しい方法である必要はなく、「ゆっくり吸って、ゆっくり吐く」を繰り返すだけでも十分効果があります。

こうした習慣は即効性よりも「継続」が大切です。数日で劇的に変わるものではありませんが、続けることで確実に体の調子は整っていきます。

「だるさ」を性格の問題にしない

「なんとなくだるい」と感じると、「自分が怠けているのではないか」と考えてしまう人も少なくありません。

しかし、この時期のだるさは、環境や季節の影響によるものが大きく、必ずしも本人の問題ではありません。むしろ、「頑張らなければ」と無理を重ねることで、さらに自律神経のバランスを崩してしまうことがあります。もちろん、不調が続くようなら医療機関の受診は必要です。

無理をしないことも大切な対策

体調がすぐれないときは、まず自分の状態を認識することが大切です。

今日は少し疲れている いつもより集中しづらい

そう感じたら、無理にペースを上げようとせず、少し余裕を持った行動を心がけてください。

また、人と比べてしまうことで余計に負担が増えることもあります。こうした時期は「いつも通りできない自分」を前提に過ごすくらいが、ちょうどいいこともあります。

小さな積み重ねが体調を整える

春の不調は、特別な対策をしなくても、生活を少し整えるだけで改善する可能性があります。大切なのは、ここに挙げたものも「完璧にやろう」とすることではなく、できることを少しずつ続けることです。

朝の光を浴びる、軽く体を動かす、夜はリラックスする。こうした小さな習慣の積み重ねが、「なんとなくだるい」を整える土台になります。無理をせず、自分のペースで体を整えていくこと。それが、この時期を乗り切る一番の近道と言えるでしょう。