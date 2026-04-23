・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝９２．９６ドル（＋３．２９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４７５３．０ドル（＋３３．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝７７８９．３セント（＋１４８．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５９９．２５セント（－５．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４５４．２５セント（＋０．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１６４．５０セント（－１０．００セント）
・ＣＲＢ指数
　３７８．１９（＋６．４０）

出所：MINKABU PRESS