２２日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝９２．９６ドル（＋３．２９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４７５３．０ドル（＋３３．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７７８９．３セント（＋１４８．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５９９．２５セント（－５．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５４．２５セント（＋０．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１６４．５０セント（－１０．００セント）
・ＣＲＢ指数
３７８．１９（＋６．４０）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝９２．９６ドル（＋３．２９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４７５３．０ドル（＋３３．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７７８９．３セント（＋１４８．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５９９．２５セント（－５．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５４．２５セント（＋０．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１６４．５０セント（－１０．００セント）
・ＣＲＢ指数
３７８．１９（＋６．４０）
出所：MINKABU PRESS