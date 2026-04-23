俳優の早瀬憩（１８）が、映画「私はあなたを知らない、」（中野量太監督、今夏公開予定）で初ヒロイン役に決まったことが２２日、分かった。今作で早瀬は、母を殺して服役中の坂口健太郎（３４）が演じる主人公に会いに行くという難役に挑戦。２４年には新垣結衣（３７）とＷ主演した映画「違国日記」での演技が高く評価され、第６７回ブルーリボン賞新人賞にも輝いた大注目の１８歳が、新たに挑んだ作品との日々を振り返った。

オーディションでつかみ取った念願の大役。ただ、それは一筋縄ではいかない難役でもあった。早瀬も「台本を読み込んでも１度では理解できない、すぐに落とし込むことができない状況だった」と振り返った。

物語は、坂口演じる天涯孤独な主人公・夕平がシングルマザーの紗月とその娘・朝子と出会い、生きる喜びを得るも、その後に紗月を殺してしまい、初対面から１３年後に朝子（早瀬）が服役中の夕平に会いに行くという内容だ。

困難な役だったが、撮影に入り、自身が出演しない朝子の幼少期の撮影を見学するなどで、徐々に朝子を自らへ投影したという。大きかったのは坂口と中野監督の存在だった。「お芝居を一緒にしていく中で坂口さんが夕平そのものだったので、実際に会って朝子の気持ちを導いてもらった」。そして中野監督については「オーディションの段階から熱量がヒシヒシと伝わってきて。監督の下でお芝居ができたら幸せだろうなという気持ちだった」と語った。

クランクアップの際に泣き崩れたという早瀬は「無自覚の涙」と当時の感情を説明。その涙は「自分の力量では演じきれない」と感じた役に全力を傾け、自身の限界を超えられたことの表れだ。

中野監督も「見事に演じてくれた。俳優・早瀬憩の神髄を撮れたと思っています」と絶賛。早瀬も「難しい役ほど挑戦ですから。その分、成長できるきっかけになっていると思う」と話した。

憧れは「違国日記」で共演した新垣結衣。今もその背中を追い続け、一方で「唯一無二でありたい」と明かす思いが確かな成長を示している。唯一無二の役者へ−。その歩みを記す注目の作品だ。

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早瀬憩（はやせ・いこい）２００７年６月６日生まれ。千葉県出身。２１年に日本テレビ系「恋です！〜ヤンキー君と白杖ガール〜」でドラマ初出演。２３年に日本テレビ系「ブラッシュアップライフ」、２４年にはＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」に出演し評価を高めた。趣味は野球観戦、ベースを弾くこと、飼っている猫と遊ぶこと。身長１６０センチ。