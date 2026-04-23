タレントの滝沢カレン（33）が22日、自身のインスタグラムを更新し、フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）と椿山荘デートをしたと明かした。

滝沢は2ショット写真などを投稿し「みな実さんと椿山荘デート 椿山荘でアフタヌーンティーin抹茶をどうしてもしたくて、一緒にきてもらいました」とつづった。

また「どれもこれも緑仕様で抹茶味のいろんなものを食べてから、満腹姿でお庭をお散歩 庭中また緑で、ずっと温泉地に来たようだねと話しました。鯉のぼりもホテルの屋上と屋上につながっていて、すごくきれいなのですが一体だれがどうやって取り付けたのかに話題は集中してしまいました」と楽しんだ様子を記した。

最後に「そんなことを言っていたら帰る時間になり、また話しながら帰ったいい休日となりました 行きたいとこ、食べたいとこがまだまだ日本中に尽きない私たち」と仲の良い様子をうかがわせていた。

2人はフジテレビ系ドラマ「ギークス〜警察署の変人たち〜」（2024年）で共演しており、女優の松岡茉優も交えて仲が良いと明かしている。