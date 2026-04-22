ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > 【ＤｅＮＡ】代打・宮崎敏郎が６回に一時勝ち越し犠飛も ７回にルイ… 【ＤｅＮＡ】代打・宮崎敏郎が６回に一時勝ち越し犠飛も ７回にルイーズが追いつかれる 【ＤｅＮＡ】代打・宮崎敏郎が６回に一時勝ち越し犠飛も ７回にルイーズが追いつかれる 2026年4月22日 20時13分 スポーツ報知 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ―阪神（２２日・横浜） ＤｅＮＡの宮崎敏郎が６回に代打で勝ち越しの犠飛を放った。 ５ー５の同点で迎えた６回先頭。京田が右前安打で出塁。１死一塁から牧が左前安打を放ち１死一、三塁の好機で、中川虎に代わって宮崎が打席に立った。２番手石黒から勝ち越しの右犠飛を放った。 ７回に４番手でマウンドに上がったルイーズが１点を失い、同点に追いつかれた。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【写真】石原さとみ、リーゼント２段モーション！番長仕込みの始球式 【スコアボード】ＤｅＮＡ―阪神 【ＤｅＮＡ】先発した竹田祐は４回５失点で今季初勝利お預け「失点してしまい、チームに申し訳ない」