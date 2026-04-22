◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ―阪神（２２日・横浜）

ＤｅＮＡの宮崎敏郎が６回に代打で勝ち越しの犠飛を放った。

５ー５の同点で迎えた６回先頭。京田が右前安打で出塁。１死一塁から牧が左前安打を放ち１死一、三塁の好機で、中川虎に代わって宮崎が打席に立った。２番手石黒から勝ち越しの右犠飛を放った。

７回に４番手でマウンドに上がったルイーズが１点を失い、同点に追いつかれた。